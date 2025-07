„Sunt onorat să fiu invitat la deschiderea acestui festival renumit, dar mai ales am apreciat și am dat foarte repede curs acestei invitații, pentru că după o perioadă relativ, să-i spunem, tensionată între țările noastre, este momentul să începem un nou capitol în relația noastră bilaterală”, a spus Nicușor Dan.

Fără să o spună direct, el s-a referit la faptul că Austria, pe vremea fostului cancelar Karl Nehammer, s-a împotrivit ca România să intre în Spațiul Schengen, țara noastră reușind acest lucru, inclusiv cu frontierele terestre, abia de la 1 ianuarie 2025, după ce, în martie 2024, intrase doar aerian și maritim.

Nicușor Dan a adăugat că a discutat despre relația economică actuală, deoarece companiile austriece au o prezență importantă în economia României, în contextul în care în ultimii 10 ani schimburile comerciale au crescut cu 60 la sută și ne apropiem de 6 miliarde de euro.

„Am discutat despre războiul din Ucraina, despre agresiunea Rusiei și am discutat și de războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva statelor noastre și a statelor europene. Am discutat de interesul nostru comun ca Uniunea Europeană să se extindă în regiunea Mării Negre, Moldova, Ucraina, cât și în Balcanii de Vest. Asta ar însemna o dezvoltare economică și un plus de securitate pentru țările noastre”, a punctat președintele României.

Austria este al doilea cel mai mare investitor străin în România, după Germania.

Președintele Nicușor Dan este în Austria pentru o vizită de 2 zile, la invitația omologului Alexander Van der Bellen. Printre altele, Nicușor Dan va discuta cu cancelarul Christian Stocker, va susține un discurs în fața investitorilor prezenți la Summitul Salzburg 2025 și va participa ca invitat de onoare la Festivalul de la Salzburg.

Vizita se va termina sâmbătă, 26 iulie, și are ca obiectiv consolidarea relațiilor politice și economice dintre România și Austria, cu accent pe atragerea de investiții în domenii importante precum energia, infrastructura, agricultura și serviciile bancare. Vor mai fi abordate teme europene majore, precum bugetul UE post-2027, migrația și extinderea UE către Balcanii de Vest, Republica Moldova și Ucraina.

„De asemenea, vor fi discutate și aspectele legate de comunitatea românească din Austria, bine integrată în societatea austriacă, de cooperarea în domeniul afacerilor interne, al educației și al culturii”, a transmis Administrația Prezidențială.

