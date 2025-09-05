Maximele ating 36 de grade Celsius

Vineri, 5 septembrie, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

„Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade”, avertizează meteorologii.

Temperaturi sufocante

Sâmbătă, 6 septembrie, valul de căldură se va menține în mai multe zone. „În Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, au precizat meteorologii.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.



