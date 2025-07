„Emil Gânj are un profil extrem de complex și se deplasează cu o viteză neobișnuită”

Căutările sunt ample și au loc pe un areal foarte mare, inclusiv într-o zonă muntoasă unde sunt case părăsite.

„Emil Gânj se ascunde, dar suntem pe urmele lui. Trebuie să știți însă că el cunoaște foarte bine zona respectivă și folosește tactici de supraviețuire deprinse în trecutul său infracțional. Mai mult, beneficiază de ajutoare din partea cui nu vă gândiți, doar că noi am aflat. În plus, are un profil extrem de complex și se deplasează cu o viteză neobișnuită pentru un om normal”, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.

Anchetatorii au găsit la o rudă o cutie plină cu telefoane, care sunt supuse verificărilor. Mai mult, polițiștii au descoperit că o tactică folosită de Emil Gânj este aceea de a își îngropa telefoanele folosite, după ce în prealabil le-a distrus, ca să încerce să îngreuneze misiunea oamenilor legii, potrivit informațiilor Libertatea.

Deși Poliția îl caută pe Emil Gânj pe teritoriul României, anchetatorii nu au exclus varianta în care suspectul crimei din Mureș a fugit din țară, motiv pentru care se fac verificări și în țările vecine.

Ancheta este îngreunată din cauza informațiile false apărute în online și care trebuie verificate, inclusiv crearea de conturi pe Facebook sau TikTok cu numele Emil Gânj, dar care nu aparțin fugarului. Până acum, Poliția a primit peste 300 de sesizări de la oameni referitoare la Gânj și toate sunt verificate.

Emil Gânj, de negăsit de 3 săptămâni

Crima s-a petrecut pe 8 iulie, când trupul unei tinere a fost găsit carbonizat în locuința incendiată pe strada Bujorului din Miheşu de Câmpie, județul Mureș. După câteva ore, Poliția Română a transmis că suspectul are 37 de ani și îl cheamă Emil Gânj. Polițiștii au rugat populația să sune la numărul 112 dacă îl vede pe individ, dar să nu se apropie de el și nici să nu intre în contact.

De atunci, bărbatul nu a fost prins, deși oamenii legii îl caută fără încetare cu trupele speciale, criminalişti şi câini de urmă. „Este periculos, a mai comis fapte grave în trecut. Facem apel la voi: fiţi vigilenţi”, au avertizat poliţiştii.

Poliția Română i-a publicat poza lui Emil Gânj pe site, la categoria „Most Wanted”, dar a promis și o recompensă de 5.000 de euro celui care va da informația corectă care să ajute la prinderea fugarului.

Fotografia lui Emil Gânj, pusă duminică, 13 iulie, pe site-ul Poliției Române

Bărbatul căutat este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat. Acum este suspectat că şi-a ucis fosta concubină, în vârstă de 23 de ani, şi a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.