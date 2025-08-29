Schimbări majore pentru veniturile din activități independente

Proiectul prevede eliminarea modalității de stabilire a venitului net anual pe bază de normă de venit pentru veniturile din activități independente obținute din prestarea de servicii de cazare.

De asemenea, se renunță la opțiunea de determinare a venitului net anual în sistem real.

În locul acestora, Ministerul Finanțelor propune o nouă metodă de calcul. Venitul net se va determina prin deducerea din venitul brut a unei cote forfetare de cheltuieli de 30%.

Contribuabilii vor completa doar partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă fiscală, fără obligația de a ține evidență contabilă.

Impozitarea și contribuțiile sociale

Impozitul anual datorat va fi calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual, fiind considerat impozit final. Contribuabilii vor calcula acest impozit pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Pentru aceste venituri, se vor datora contribuții sociale obligatorii conform prevederilor Titlului V din Codul fiscal, aplicabile veniturilor din activități independente.

Noi reguli pentru închirierea pe termen scurt

Regimul fiscal cu cota forfetară de 30% se va aplica și proprietarilor persoane fizice care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor din locuințele proprii.

Termenul scurt este definit ca o perioadă neîntreruptă de maximum 30 de zile pentru aceeași persoană, într-un an.

O noutate importantă este obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale pentru persoanele fizice care închiriază camere pe termen scurt. Acestea vor trebui să emită bonuri fiscale și să le înmâneze clienților.

Alte măsuri fiscale propuse în pachetul 2

Proiectul de lege include și alte propuneri fiscale semnificative. Printre acestea se numără:

Creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice

Introducerea unui capital minim necesar de 500 de lei pentru SRL-urile cu o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei

Creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente

Acest proiect face parte din cele șase acte normative pentru care Guvernul Ilie Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Adoptarea acestora este programată pentru vineri, 29 august.

