Întâlnirea reprezentanților PSD, PNL, UDMR, USR și ai minorităților are loc marți, după ce PSD a votat luni să reia participarea la ședințele coaliției, pe care le boicotase anterior.

Pretextul era că USR s-a opus funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, inculpat pentru crime împotriva umanității în dosarele Revoluției și al Mineriadei, dar care nu a mai apucat să fie judecat.

Schimbări pentru firme, propuse în doilea pachet fiscal

O schimbare importantă din al doilea pachet fiscal vizează capitalul social pentru firmele nou înființate. Inițial, se propusese o sumă fixă de 8000 de lei, comparativ cu 200 de lei în prezent.

Noua propunere prevede, potrivit Antena 3, o diferențiere în funcție de cifra de afaceri:

capital social de 500 de lei pentru o cifră de afaceri de maxim 400.000 de lei

5.000 de lei pentru o cifră de afaceri de maxim 7 milioane de lei

90.000 de lei pentru o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei

Această abordare vine ca răspuns la criticile conform cărora suma fixă de 8000 de lei ar fi reprezentat un obstacol pentru antreprenorii la început de drum.

Alte modificări fiscale avute în vedere

De asemenea, se propune și o ajustare a pragului pentru baza de calcul a CASS pentru veniturile din activități independente. Acesta ar urma să fie stabilit la 72 de salarii minime pe an, o creștere față de cele 60 actuale, dar mai puțin decât cele 90 propuse inițial.

Recomandări Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată

Taxa de 25 de lei pentru coletele din afara UE rămâne neschimbată în acest pachet de măsuri.

În cadrul ședinței, liderii coaliției au abordat și posibile modificări la reforma pensiilor magistraților. Sursele menționează propunerea unei perioade de tranziție de 10 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 de ani pentru magistrați, față de vârsta actuală de pensionare de aproximativ 47 de ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE