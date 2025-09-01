Căzând de la fereastră pe promenada principală de lângă Grandhotel Pupp din Karlovy Vary, frumoasa Lenka i-a șocat pe trecători și pe oaspeții din grădinile restaurantelor adiacente.

Incidentul a avut loc pe 17 august, dar a fost făcut public în weekend.

„A fost o lovitură teribilă. Toți cei care mâncau au îngălbenit. A sărit de la etajul trei și s-a lovit de o pergolă, care, probabil, a încetinit căderea. Altfel nu ar fi putut supraviețui”, a declarat un angajat al unui restaurant din apropiere.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Nikola Záhorová, a precizat că „în momentul sosirii echipajului, femeia era conștientă și răspundea la stimuli vocali, dar ambele picioare erau fracturate deasupra gleznelor”. A fost transportată la spital cu un elicopter medical.

Un martor ocular a relatat: „Nu a fost un accident, am văzut-o stând în fereastră și așteptând să sară. Mergeam cu copiii în trenulețul turistic, din fericire, ei nu au văzut chiar momentul saltului”.

Potrivit unei surse apropiate familiei, Lenka locuia în Germania, dar vizita rudele din Karlovy Vary.

Nu știam de probleme psihice, probabil a avut un moment de rătăcire și a sărit. În camera de hotel era și fiica ei de 8 ani. Trebuie să fi fost teribil pentru ea.

Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Purtătorul de cuvânt al poliției, Jan Bílek, pentru Blesk: „La scurt timp după ora 11.00, am primit o sesizare privind o persoană care a căzut de la o fereastră în centrul orașului Karlovy Vary. Vina unei terțe părți a fost exclusă provizoriu”.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

