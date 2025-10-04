Distribuția pensiilor în Galați

Conform datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Aceștia sunt pensionari de invaliditate și primesc lunar suma minimă garantată de stat, de 1.281 de lei. În contrast, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat.

Majoritatea pensionarilor gălățeni se încadrează în categorii cu venituri modeste:

  • 24.360 persoane primesc indemnizație socială între 1 leu și 1.280 lei
  • 75.696 au pensii sub 3.000 lei
  • 22.586 primesc între 3.000 și 4.000 lei
  • 36.000 beneficiază de peste 4.000 lei lunar

La polul opus, 18.830 de gălățeni au pensii între 5.000 și 10.000 lei, iar 469 persoane primesc peste 10.000 lei lunar.

Cazul special al pensiilor de 1 leu

Situația celor 104 pensionari cu pensii calculate la 1 leu își are originea în legislația anterioară. În urmă cu un deceniu, Legea 263/2010 oferea unor categorii de persoane posibilitatea de a se asigura în sistemul public pentru a beneficia de pensie de invaliditate. Această facilitate a fost însă eliminată în anul 2018.

Aceste persoane au putut să se asigure pentru perioade scurte, chiar și de o săptămână, obținând astfel dreptul la pensie de invaliditate și, ulterior, la indemnizație pentru handicap. Deși pensia calculată este de 1 leu, ei primesc suma minimă garantată de 1.281 lei.

Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Recomandări
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

În Galați mai există:

  • 6.252 pensionari de invaliditate
  • 14.598 persoane cu pensie de urmaș
  • 322 beneficiari de pensii de veterani de război

Amintim că o persoană din Timiș, care a lucrat doar o singură zi în viața sa, este beneficiarul unei pensii de 1 leu. Deși rămâne un caz extrem, acesta este legal și rezultă din sistemul contributiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Institutul Diplomatic Român, aproape de desființare după 20 de ani. Oana Țoiu, replică scurtă când a fost întrebată ce se întâmplă
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
Unica.ro
Cum arată Bianca Drăgușanu nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, la 43 de ani. A vrut să le arate tuturor ritualul ei de îngrijire / FOTO
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
GSP.RO
„De ce nu mergi la muncă? Trăiești din banii fiului tău!”. Tatăl fotbalistului multimilionar s-a filmat și a răspuns criticilor
Parteneri
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Libertateapentrufemei.ro
Știrea tristă a zilei. Actorul adorat de românce a ajuns în scaun cu rotile. Boala rară și incurabilă l-a degradat vizibil, îl lasă fără voce și fără putere. Mai are doar o mână funcțională
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Avantaje.ro
Anunț de ultimă oră de la Cristina Bâtlan! A vrut să se știe chiar de la ea! Ce s-a întâmplat cu celebra milionară: “Mi-e teamă de un nou divorț!”
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Cum se reinventează Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, cu ajutorul Chinei: „Puteți să-i spuneți și casetofon”
Știri România 15:11
Cum se reinventează Electromureș, brand celebru în perioada comunistă, cu ajutorul Chinei: „Puteți să-i spuneți și casetofon”
Turişti din Polonia, salvaţi de jandarmi, după 5 ore. Rămăseseră blocaţi în zona montană la limita judeţelor Hunedoara - Vâlcea - Alba | VIDEO
Știri România 14:47
Turişti din Polonia, salvaţi de jandarmi, după 5 ore. Rămăseseră blocaţi în zona montană la limita judeţelor Hunedoara – Vâlcea – Alba | VIDEO
Parteneri
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Adevarul.ro
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Fanatik.ro
Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Charlie Hunnam a slăbit 14 kg pentru a se transforma în criminalul Ed Gein în noul serial Netflix „Monster”
Stiri Mondene 14:40
Charlie Hunnam a slăbit 14 kg pentru a se transforma în criminalul Ed Gein în noul serial Netflix „Monster”
Cum a apărut Elena Udrea îmbrăcată la întoarcerea în Parlament. Rochia mulată și decolteul generos au atras atenția tuturor
Stiri Mondene 12:20
Cum a apărut Elena Udrea îmbrăcată la întoarcerea în Parlament. Rochia mulată și decolteul generos au atras atenția tuturor
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
ObservatorNews.ro
Român căutat pentru tentativă de omor în Belgia, prins în Cluj. Şi-a bătut şi înjunghiat fosta soție
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
GSP.ro
Reacție în 5 cuvinte a lui Valentin Ceaușescu pentru Gazetă, după ce s-a scris că are probleme medicale grave și cere ajutorul statului
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Mediafax.ro
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
StirileKanalD.ro
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate
KanalD.ro
Cod galben de inundații până duminică dimineața! Care sunt județele vizate

Politic

Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
Politică 14:49
Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, după ce şase bebeluşi au murit: „Ne mai jucăm mult de-a politica?
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Politică 03 oct.
Ilie Bolojan, întrebat când răspunde la întrebările incomode: „Dacă țineți discursuri ideologice, nu rezolvăm nimic”
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
Fanatik.ro
Dan Alexa a trecut peste divorțul de Andrada. A apărut în compania unei brunete
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt