Distribuția pensiilor în Galați

Conform datelor furnizate de Casa Județeană de Pensii Galați, 104 persoane au pensii calculate la 1 leu. Aceștia sunt pensionari de invaliditate și primesc lunar suma minimă garantată de stat, de 1.281 de lei. În contrast, cea mai mare pensie plătită în Galați este de 45.048 lei, aparținând unui fost magistrat.

Majoritatea pensionarilor gălățeni se încadrează în categorii cu venituri modeste:

24.360 persoane primesc indemnizație socială între 1 leu și 1.280 lei

75.696 au pensii sub 3.000 lei

22.586 primesc între 3.000 și 4.000 lei

36.000 beneficiază de peste 4.000 lei lunar

La polul opus, 18.830 de gălățeni au pensii între 5.000 și 10.000 lei, iar 469 persoane primesc peste 10.000 lei lunar.

Cazul special al pensiilor de 1 leu

Situația celor 104 pensionari cu pensii calculate la 1 leu își are originea în legislația anterioară. În urmă cu un deceniu, Legea 263/2010 oferea unor categorii de persoane posibilitatea de a se asigura în sistemul public pentru a beneficia de pensie de invaliditate. Această facilitate a fost însă eliminată în anul 2018.

Aceste persoane au putut să se asigure pentru perioade scurte, chiar și de o săptămână, obținând astfel dreptul la pensie de invaliditate și, ulterior, la indemnizație pentru handicap. Deși pensia calculată este de 1 leu, ei primesc suma minimă garantată de 1.281 lei.

În Galați mai există:

6.252 pensionari de invaliditate

14.598 persoane cu pensie de urmaș

322 beneficiari de pensii de veterani de război

Amintim că o persoană din Timiș, care a lucrat doar o singură zi în viața sa, este beneficiarul unei pensii de 1 leu. Deși rămâne un caz extrem, acesta este legal și rezultă din sistemul contributiv.

