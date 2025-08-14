Pensiile speciale, în ușoară scădere față de anul trecut

La finalul lunii iulie 2025, în Timiș erau înregistrați 299 de beneficiari de pensii speciale, potrivit datelor Casei Județene de Pensii. Numărul este în scădere față de aceeași perioadă din 2024, când figurau 305 beneficiari.

„Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 de lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe bază de contract de asigurat”, a explicat pentru Agerpres directorul executiv al CJP Timiș, Cristian-Aron Mircea.

Acesta a precizat că, până în 2018, era suficientă o vechime în muncă de o singură zi pentru a obține o pensie de invaliditate.

Pensiile din contributivitate, tot cu diferențe mari

Cea mai mare pensie aflată în plată este de 46.267 de lei și o încasează un aviator, iar cea mai mare obținută pe bază de contributivitate, de 33.905 lei. Beneficiarul a lucrat în mediul privat.

La polul opus, o persoană care a lucrat o singură zi în viața sa este beneficiarul pensiei de 1 leu. Acesta rămâne totuși un caz extrem, dar legal, rezultat din sistemul contributiv.

Deși pensiile magistraților sunt adesea criticate pentru sumele mari, în Timiș cea mai mică pensie de serviciu aparține acestei categorii profesionale și este de 2.967 de lei.

Numărul pensionarilor, ușor în scădere

În total, județul are 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public. Cifra este în ușoară scădere față de aceeași perioadă din 2024, când se înregistrau 155.366 de pensionari.

Cristian-Aron Mircea a mai spus că, deocamdată, măsurile de austeritate anunțate de Guvernul Bolojan nu au dus la o creștere a numărului de pensionări anticipate. Totuși, din septembrie, este posibil să apară mai multe solicitări în acest sens.

