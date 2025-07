Trupa depășise un milion de ascultători, la o lună de la debut

Piesa folk-rock cu mesaj pacifist „Dust on the Wind” a ajuns pe primul loc în topul zilnic Viral 50 al Spotify în Marea Britanie, Norvegia și Suedia între 29 iunie și 1 iulie. La doar o lună de la debut, Velvet Sundown a depășit un milion de ascultători lunari pe platformă.

Însă a apărut o problemă: Velvet Sundown nu părea a fi o trupă reală. Nu existau dovezi clare că membrii trupei ar fi persoane autentice, iar fotografiile publicate păreau artificiale, vocile – deși emoționante – sunau mecanic, iar versurile erau compuse din clișee anti-război.

Deși au lansat două albume în iunie („Floating on Echoes” și „Dust and Silence”) și un al treilea urma să apară în iulie, mulți au început să suspecteze că este vorba despre o înșelătorie digitală.

Au recunoscut că muzica a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale

Speculațiile au fost confirmate, sâmbătă: în biografia lor de pe Spotify, Velvet Sundown a recunoscut că muzica lor a fost creată cu ajutorul inteligenței artificiale, „ghidată de o direcție creativă umană”.

„Nu e o păcăleală – e o oglindă. O provocare artistică continuă, menită să testeze limitele autorului, ale identității și ale viitorului muzicii în epoca AI”, s-a transmis în declarație.

Această recunoaștere a pus capăt unei perioade de trei săptămâni de confuzie. În timpul acestui interval, o persoană care s-a prezentat drept Andrew Frelon – un presupus expert în siguranță cibernetică din Quebec – a susținut că reprezintă trupa.

Acesta a oferit informații contradictorii presei, iar într-un final a admis că nu avea nicio legătură cu Velvet Sundown și că a făcut totul ca un trollaj online, pentru a provoca reacții din partea celor revoltați de muzica generată de AI.

Reacții împărțite

Reacțiile au fost împărțite. Steven Hyden, autorul cărții „Twilight of the Gods”, a spus că „Dust on the Wind” i-a părut o parodie a formațiilor banale din Los Angeles care încearcă să reproducă stilul folk-rock-ului anilor 60–70. „Dacă aș fi ascultat piesa fără context, aș fi presupus că e doar o trupă derivativă”, a spus el.

Unii ascultători s-au simțit înșelați. Jamie Jones, un electrician din Manchester, care a descoperit melodia prin Discover Weekly, a spus că ar vrea ca Spotify să eticheteze clar melodiile create de AI.

„Dacă cinci melodii din playlist sunt de la o trupă generată de inteligență artificială, iei efectiv pâinea de la gura artiștilor reali”, a afirmat el.

Un utilizator a inclus o melodie în cursurile sale de yoga

Pe de altă parte, alți utilizatori s-au arătat mai puțin deranjați. Byron de Marsé, instructor de yoga, a aflat de piesa „Drift Beyond the Flame” de pe Instagram și a inclus-o în cursurile sale fără să știe că a fost creată cu AI. „Are un ton emoțional, perfect pentru relaxarea de la finalul unei sesiuni intense de yoga”, a spus el, adăugând că va continua să o folosească.

Dincolo de dilemele etice și artistice legate de AI, succesul Velvet Sundown arată că formula rockului clasic continuă să aibă priză la public. Piese precum „Drift Beyond the Flame” amintesc de albumele lui Neil Young, iar „Rebel Shout” aduce a Bad Company.

Pe playlistul „Vietnam War Music” de pe Spotify, discografia trupei apare alături de 19 piese ale legendarei formații Creedence Clearwater Revival.

Totuși, Stu Cook, basistul CCR, nu este impresionat: „Mi se pare că trupa e plictisitoare. Nu există nimic inspirațional în muzica lor. Într-un mod bizar, mă simt onorat că încearcă să imite spiritul Creedence, dar pentru mine nu sună deloc la fel”.