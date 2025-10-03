În cadrul programului Tech Assist, este lansată o perioadă limitată de înscriere, până pe 14 octombrie, dată până la care persoanele cu certificat de handicap vizual pot solicita un voucher pentru achiziționarea acestui device.

Ochelarii .lumen sunt descriși drept primii din lume care replică funcționalitatea unui câine-ghid, oferind utilizatorului ghidaj prin vibrații aplicate la nivelul frunții.

Ochelarii care te ghidează

Această abordare nu doar avertizează asupra obstacolelor, ci conduce utilizatorul printre ele, indicând un traseu sigur de deplasare.

Tehnologia combină inteligență artificială, camere 3D și senzori pentru a detecta borduri, gropi, trotuare, treceri de pietoni sau obiecte din jur.

Mai mult, ochelarii furnizează și informații audio spațializate despre obiectele din jur, la cerere, oferind utilizatorului o imagistică auditivă care poate descrie mediul.

Dispozitivul este actualizabil, ceea ce permite adăugarea de noi funcționalități prin actualizări software regulate.

Cum obții gratuit ochelarii .lumen și care e data limită de accesare a voucherului

Procesul de obținere gratuită presupune mai mulți pași: completarea unui formular de contact (de către utilizator sau îngrijitor), verificarea eligibilității și înregistrarea în programul guvernamental Tech Assist.

Ulterior, experții programului elaborează dosarul, iar dacă acesta este aprobat, solicitantul primește voucherul pentru ochelari. Locurile sunt limitate, iar termenul de înscriere este strict, pe 14 octombrie.

