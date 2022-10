În urma verificărilor procurorul de caz a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală pentru a se adresa instanţei cu propunere de arestare la domiciliu sau arestare preventivă.

„La data de 26.10.2022, organele de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunilor de distrugere, prev. de art. 253 C. pen. şi tulburare a ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 371 C. pen. În urma dispunerii, la data de 27.10.2022, de către organele de poliţie judiciară, a efectuării în continuare a urmăririi penale sub aspectul infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, măsură confirmată de procurorul de caz, organele de cercetare penală din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră au dispus reţinerea persoanei cercetate pentru o durată de 24 de ore, de la data de 27.10.2022. În raport de infracţiunea de distrugere, precizăm că acţiunea penală nu a putut fi exercitată, având în vedere că nicio persoană nu a formulat plângere prealabilă”, a transmis sâmbătă într-un comunicat de presă Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Parchetul a mai transmis că, vineri, a început urmărirea penală faţă de acel tânăr pentru comiterea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice.

„Din probele administrate în cauză a rezultat că, la data de 26.10.2022, în jurul orei 19:00, prin comportamentul său, concretizat în violenţe îndreptate împotriva persoanelor şi bunurilor şi în atingeri grave aduse demnităţii lucrătorilor de poliţie şi jandarmilor, persoana cercetată a tulburat ordinea şi liniştea publică. Prin referatul organelor de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră s-a propus luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de această persoană pentru o durată de 60 de zile.

Cât timp se află sub control judiciat bărbatul nu trebuie să conducă vehicule pentru care legea impune deţinerea unui permis de conducere şi să nu părăsească România, decât cu încuviinţarea prealabilă a anchetatorilor.

La acest moment procesual, organele de cercetare penală, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, efectuează cercetări pentru justa lămurire a situaţiei de fapt şi de drept”, au mai transmis procurorii.

Miercuri seară, tânărul a fost oprit în trafic, după ce încălcase mai multe reguli de circulaţie în timpul ce se afla la volanul unui Mercedes, însă a refuzat să legitimeze şi să coboare, forţând scăparea şi lovind două autoturisme în timp ce a demarat în trombă sub privirile poliţiştilor, jandarmilor şi ale martorilor.

