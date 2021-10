Preotul paroh Daniel Lăcătuşu susţine că oamenii vin la biserică pentru că au necazuri şi, în situaţii mai rare, doar din pură curiozitate. Pentru toţi el are o vorbă bună şi nu cere bani. O întrevedere cu părintele durează, de regulă, între 10 şi 15 minute.

Credincioşii vin în Casa Domnului pentru a se ruga Sfântului Ciprian ca să scape de vrăji, blesteme, deochi şi ghinion. Aşa că, la fiecare slujbă, micuţul lăcaş de cult e plin ochi de oameni şi aproape de fiecare dată sunt alţii. Parorhia are arondate doar 40 de familii, astfel că majoritatea celor care vin să participe la slujbe sunt din alte locuri.

„Nu fac exorcizări”

Preotul Daniel Lăcătuşu este cunoscut şi pentru faptul că citeşte moliftele lui Sf. Vasile cel Mare săptămânal. „Nu fac exorcizări”, a ţinut să precizeze faţa bisericească.

Moliftele Sfântului Vasile cel Mare sînt rugăciuni de blestem asupra diavolului şi asupra tuturor răutăţilor şi ispitelor care vin asupra omului. Trebuie precizat că în rândul prelaţilor nu se foloseşte sintagma Moliftele Sf Vasile cel Mare, ci slujbe de dezlegare de farmece.

Ele au o importanţă deosebită şi trebuie citite cu mare grijă şi cu pregătire deosebită. Aceste molifte, numite şi exorcisme, sînt cele mai puternice rugăciuni împotriva duhurilor necurate din oameni şi case.

Ele se citesc numai de preoţi şi duhovnici bătrâni care au viaţă curată, sunt mari postitori şi care au dezlegare de la duhovnicii lor să le citească. Asta pentru că se spune că dacă le citesc preoţi tineri, fără post şi viaţă cât mai curată, diavolii îi chinuiesc mai tare pe cei bolnavi şi nu ies din oameni, ba uneori se răzbună cu mari ispite asupra celor care le-au citit.

Moliftele de izgonire a diavolilor din oameni şi chiar din animale se citesc peste an numai în zile de post, mai ales la miezul nopţii, în biserică, în faţa icoanelor făcătoare de minuni sau lângă racla cu moaşte ale sfinţilor.

„Mi-am regăsit liniştea venind aici”

„Am auzit de preot că are har de la nişte cunoştinţe şi pot să spun că am simţit că lucrurile se îndreaptă. Sunt oameni care îţi vor răul, fac vraji şi aici şi am cunoscut că răul s-a depărtat”, ne-a spus unul din oamenii veniţi la slujbă.

O tânără ni se destăinuie că de când a venit la această biserică a devenit alt om. „Totul are o rezolvare, dar trebuie să ai credinţă. Am avut probleme foarte mari, căsnicia mea era distrusă, soţul meu ,deşi aveam un copil de şapte luni, a făcut tripleţi cu o altă femeie. Mi-am găsit liniştea doar venind aici”, a povestit femeia.









