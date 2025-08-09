Capsula lor SpaceX a aterizat cu parașuta în Pacific, lângă coasta Californiei de Sud, la o zi după ce a părăsit laboratorul orbital.

„Bine ați venit acasă,” a transmis prin radio Centrul de Control al Misiunii SpaceX.

LIVE: After nearly five months on the @Space_Station, our Crew-10 space travelers are returning to Earth!



Crew-10 will be our first Commercial Crew mission to splash down off the California coast. Splashdown is targeted for 11:33am ET (1533 UTC). https://t.co/rLlnqasErx — NASA (@NASA) August 9, 2025

Au aterizat Anne McClain și Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi din Japonia și Kirill Peskov din Rusia. Aceștia au fost lansați în martie ca înlocuitori pentru cei doi astronauți NASA desemnați pentru demonstrația eșuată a capsulei Starliner.

Welcome back, Crew-10!



NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov splashed down off the coast of San Diego in their @SpaceX Dragon spacecraft at 11:33am ET (1533 UTC). pic.twitter.com/wsR7nVF0QM — NASA (@NASA) August 9, 2025

Defecțiunile capsulei Starliner au făcut ca Butch Wilmore și Suni Williams să rămână pe stația spațială mai mult de nouă luni, în loc de o săptămână. NASA a ordonat ca noua capsulă a Boeing să se întoarcă goală și i-a transferat pe cei doi la SpaceX.

Au plecat la scurt timp după ce McClain și echipajul ei au sosit pentru a-și ocupa locurile. Wilmore s-a

retras de atunci de la NASA .

