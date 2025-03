După ce au stat mai bine de nouă luni blocaţi pe Staţia Spaţială Internaţională, cei doi astronauţi americani s-au întors marţi pe Pământ, marcând sfârşitul unei telenovele spaţiale şi politice.

Întoarcerea lor încheie o misiune spaţială prelungită, plină de incertitudini şi probleme tehnice, care a transformat un caz rar de planificare de urgenţă din partea NASA – şi a ilustrat noi eşecuri ale Boeing Starliner – într-un spectacol global.

Americanca Suni Williams, în vârstă de 59 de ani, şi compatriotul său Butch Wilmore, în vârstă de 62 de ani, au aterizat în siguranţă în jurul orei 22.:00 GMT (24.00, ora României), în largul coastei Floridei, la bordul unui avion aparţinând SpaceX, o companie deţinută de multimiliardarul Elon Musk.

După o călătorie care a început la ora 05.05 GMT (07.05, ora României) de la Staţia Spaţială Internaţională, capsula Crew Dragon şi-a încetinit coborârea cu ajutorul a patru paraşute puternice înainte de a ateriza pe apă în Golful Mexic – redenumit Golful Americii de către administraţia Trump.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu

Wilmore şi Williams, doi astronauţi veterani ai NASA şi piloţi de încercare pensionaţi ai Marinei americane, au venit în nava spaţială Crew Dragon împreună cu alţi doi astronauţi – un american şi un rus – făcând o călătorie de 17 ore către Pământ.

Echipajul de patru persoane, care face parte în mod oficial din misiunea de rotaţie a astronauţilor Crew-9 a NASA, a reintrat în atmosfera Pământului în jurul orei 21.45 GMT (23.45, ora României).

Folosind atmosfera terestră şi două seturi de paraşute, nava şi-a încetinit viteza orbitală de aproximativ 17.000 de mile pe oră (27.358 de km pe oră) până la o viteză de 17 mile pe oră (27 km pe oră) la aterizare.

Îmbrăcaţi în costume de reintrare în atmosfera terestră, cu cizme şi căşti, astronauţii au putut fi văzuţi mai devreme în imaginile transmise în direct de NASA râzând, îmbrăţişându-se şi pozând cu colegii lor de pe ISS, după care au intrat în capsulă pentru două ore de teste finale de presiune, comunicaţii şi etanşare.

Tune in for a splashdown!@NASA_Astronauts Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore, and cosmonaut Aleksandr Gorbunov are returning to Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. #Crew9 splashdown is targeted for 5:57pm ET (2157 UTC). https://t.co/Yuat1FqZxw