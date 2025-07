Șeful Guvernului a anunțat pachetul fiscal privind reducerea deficitului bugetar, pentru care Guvernul își va asuma răspunderea săptămâna viitoare.

„Vom propune o măsură temporară, și anume ca și anul viitor pensiile și salariile din sectorul public să rămână plafonate. A fost o majorare foarte mare în 2024, de peste 20 la sută în cazul salariilor, de peste 30 la sută în cadrul pensiilor, pe care nu o mai putem suporta la nivel de indexare. Această măsură va fi exclusiv pentru anul viitor”, a afirmat Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Foarte important, de la 1 august, pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti un procent de 10% din suma care trece peste această limită.

De asemenea, cota de TVA va fi ajustată. „Așa cum am spus și săptămâna trecută, vom reașeza taxa pe valoare adăugată la două cote. Astăzi avem trei cote, de 5, de 11 și de 19%. Cele două cote la care propunem reașezarea sunt cota de 11% și cota de 21%”, a anunţat Bolojan.

El a adăugat că la cota redusă vor rămâne ca și până acum medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică.

„Propunem, de asemenea, ca și industria HoReCa să rămână la acest nivel. Acest lucru se va face astfel încât în luna octombrie să se facă o analiză din care să rezulte dacă ne-au crescut încasările din această zonă. Dacă ele nu vor crește după măsurile care vor fi luate, atunci cu siguranță și această industrie are șanse mari ca de la sfârșitul anului să intre la cota ridicată”, a precizat Bolojan.

Premierul a mai spus că o altă măsură va fi creșterea accizelor. „Este o creștere de bază de 10 la sută care se propune pentru băuturile alcoolice, pentru combustibili. La motorină va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România, în așa fel încât acest șoc să fie parțial atenuat”.

Totodată, va crește și acciza pentru țigări. Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum măsuri severe, România poate intra într-o recesiune brutală.

„Vă rog să vă gândiți că nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi le avem în curs la marile autostrăzi, la liniile de cale ferată în fiecare localitate din România, ceea ce ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradați, am intra în așa numita categorie de junk, ceea ce înseamnă că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor și foarte puține investiții străine ar veni într-o astfel de țară și am intra într-o recesiune brutală, ceea ce ar însemna pierderi de locuri de muncă mare, un șomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv și acest lucru nu ni-l putem permite în momentul de față”, a punctat premierul.

„Suntem în ceasul al 10-lea, al 11-lea şi nu trebuie să stăm până în ultimul ceas, când suntem total cu spatele la zid. Trebuie să le explicăm oamenilor cât de gravă este situaţia”, a mai spus Bolojan.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.