Potrivit site-ului care urmăreşte traficul maritim, Marine Traffic, petrolierul sechestrat pe 4 iulie în largul coastelor Gibraltarului a ridicat ancora şi s-a îndreptat spre sud. Autorităţile din Gibraltar nu au confirmat plecarea.

Redenumit Adrian Darya, petrolierul a trecut sub pavilion iranian, drapelul acestui stat fluturând duminică la pupă. Anterior, cargoul naviga sub pavilion panamez şi sub denumirea Grace 1.

Într-un comunicat dat publicităţii duminică, autorităţile locale din Gibraltar au informat despre respingerea solicitării Washingtonului de a continua reţinerea petrolierului, motivând că „în conformitate cu dreptul european, Gibraltar se află în imposibilitatea de a acorda asistenţa solicitată de Statele Unite”.

Este a doua oară când teritoriul britanic respinge o solicitare de asistenţă venită din partea SUA în criza în care sunt implicate Washington, Teheran şi Londra.

Sechestrarea a avut loc deoarece vasul a fost suspectat că transportă petrol spre Siria, încălcând astfel sancţiunile europene impuse regimului de la Damasc. Petrolierul a primit joi autorizarea de a părăsi Gibraltarul, după ce Teheranul a dat asigurări că încărcătura de 2.1 milioane de barili nu va fi livrată Siriei.

Sechestrarea navei Grace 1 a provocat o criză gravă între Londra şi Teheran, care a negat că Siria este destinaţia încărcăturii transportate de această navă. La 15 zile după acest incident, Iranul a reţinut în Strâmtoarea Ormuz petrolierul britanic Stena Impero.

Autorităţile iraniene au reţinut ulterior alte două petroliere, agravând tensiunea din regiune, unde mai multe vase au fost atacate sau avariate de mine şi unde o dronă americană a fost distrusă de regimul iranian, în contextul sporirii sancţiunilor aplicate Republicii islamice de SUA.

Gibraltar a respins cererea SUA de a reține petrolierul iranian sechestrat anterior

Iranul a capturat un nou petrolier străin în Golful Persic. Nava, cu șapte marinari la bord, transporta 700.000 de litri de combustibil

O a doua navă de război britanică a ajuns în Golful Persic. Ce misiune va avea HMS Duncan

