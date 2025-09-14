Incidentul a avut loc vineri, în timpul slujbei de seară din biserica din Mieścisko. Un bărbat, dezbrăcat de la brâu în sus, a intrat în lăcaș și a început să se comporte agresiv față de preot.

😱In Poland, a half-naked vandal wrecked a church and attacked a priest A 47-year-old man stormed into a service at St. Michael the Archangel Church in the small town of Mieścisko. The aggressor demolished the altar, damaged a cross, and beat the priest in front of shocked… pic.twitter.com/SJkMswp8Ao — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Acesta i-a ordonat abuziv clericului să plece și a început să-l bruscheze, smulgându-i la un moment dat microfonul și aruncându-l spre credincioși.

După o încăierare care a durat câteva minute, bărbatul agresiv a smuls o cruce și a început să lovească altarul cu ea, dărâmând lumânări și vase liturgice.

O publicație locală, portalwrc.pl, a relatat că agresorul din Polonia este un bărbat de 47 de ani, locuitor al Mieścisko.

Poliția chemată la fața locului l-a reținut și l-a dus la secția din Wągrowiec. Bărbatul se afla sub influența alcoolului, ia polițiștii stabilesc acum circumstanțele incidentului.

„Acționăm împreună cu organizația Fidei Defensor — ca parte a unei cooperări mai ample pentru protejarea libertății constituționale a cultului religios și pentru apărarea împotriva actelor de creștinofobie. Ne așteptăm ca autoritățile locale să condamne acest act de violență”, a scris pe rețelele sociale dr. Jerzy Kwaśniewski, președintele Institutului Ordo Iuris.

