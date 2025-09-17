Cuprins:
Incidentul cu drona
Bărbatul în vârstă de 21 de ani a pilotat o dronă într-o zonă restricționată, încălcând articolul 212 din Legea aviației. Ca urmare a acestei acțiuni, el a acceptat să plătească o amendă de 4.000 de zloți. Parchetul a solicitat Grănicerilor să-l expulzeze din țară.
Decizia de deportare include și o interdicție de intrare în Polonia și alte țări din spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani. O tânără de 17 ani din Belarus, inițial reținută în legătură cu acest caz, a fost eliberată, fiind considerată doar martoră.
Investigația autorităților
Agenția de Securitate Internă (ABW) a investigat posibilitatea ca zborul dronei să fi fost un act de spionaj. Au fost examinate telefoanele celor implicați, dar nu s-au găsit dovezi care să indice o legătură cu vreo agenție de informații străină.
Reacția oficială
Prim-ministrul Donald Tusk a anunțat incidentul pe platforma X, menționând că Serviciul de Protecție a Statului a neutralizat drona. Potrivit rmf24, el a declarat inițial că doi cetățeni belaruși au fost reținuți.
Reglementări privind zborurile cu drone
Zborurile cu drone deasupra clădirilor guvernamentale și a infrastructurii critice sunt interzise din motive de securitate. Există semne care informează utilizatorii despre aceste restricții. Operatorii de drone licențiați pot verifica zonele permise și interzise folosind o aplicație specială.
Toate zborurile cu drone trebuie raportate prin aplicația DroneTower. Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană oferă o hartă DroneMap care marchează zonele cu restricții de zbor.
