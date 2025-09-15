„Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat de curând o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkowa) și Palatul Belweder (reședința prezidențială – n.r.). Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia anchetează circumstanţele producerii incidentului”, a scris Tusk pe contul său de X.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Premierul polonez nu a oferit alte informații. Acest anunț vine la cinci zile după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de armata locală cu ajutorul unor aliați din NATO. Este pentru prima dată când un stat membru NATO a neutralizat ținte amenințătoare rusești de la izbucnirea războiului din Ucraina.