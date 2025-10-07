„Adânc ascunse în inima ei, își păstra demonii pe care îi purta din trecut”

Prietenii și asistenții sociali i-au adus un ultim omagiu în cadrul unei ceremonii funerare la Biserica Sfânta Inimă a lui Iisus.

„Cristina era cea mai minunată femeie pe care am cunoscut-o”, a declarat Lauren, asistenta ei socială, în timpul slujbei.

„Adânc ascunse în inima ei, își păstra demonii pe care îi purta din trecut. Cu toate acestea, în anii în care am cunoscut-o, nu s-a plâns niciodată, nu a cerut nimic și nu a vrut sau nu a putut să implice pe alții în suferința ei”.

Trauma din trecut

Niek Everts, de la organizația t Vlot, care ajută persoanele fără adăpost, a explicat că nu se știau multe despre trecutul Cristinei.

„Știam că din anumite motive era profund traumatizată și că această traumă îi domina zilele și nopțile”, a spus el. Din cauza traumei, Cristina suferea de psihoze și uneori începea să strige fără motiv. Conștientă de starea sa, ea alegea să doarmă afară pentru a nu deranja pe alții.

„Pentru că autoritățile nu-i permiteau să rămână în cort, îl demonta în fiecare dimineață și îl monta din nou seara”, a explicat Niek. „În acest fel, încerca să fie invizibilă, deși pentru ceilalți oameni ai străzii rămânea mereu vizibilă”.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

O prezență apreciată

Amana, o angajată a centrului de zi Revue, și-a amintit cu emoție de Cristina.

„În fiecare dimineață când ajungeam la Revue, o vedeam deja ocupată cu curățenia terenului. Avea grijă de loc și de oamenii care stăteau acolo”. „Cristina era o femeie puternică, cu o voință enormă, dar și cu un zid de piatră în jurul ei”, a adăugat Amana.

„Cu timpul, s-a creat o legătură pentru care nu erau necesare cuvinte. Sper că și ea a simțit asta: că în ciuda acelui zid de piatră, făcea cu adevărat parte din familia noastră haotică de la Revue”.

Nevoia de locuri sigure

Moartea Cristinei, singură în cortul ei, a impresionat profund lucrătorii organizațiilor pentru persoane fără adăpost. Aceștia cer mai multe locuri sigure în Antwerpen.

„O politică de securitate ar putea fi și una în care fiecare om își poate găsi un loc sigur. Un loc unde există spațiu pentru a-și regăsi treptat forța umană”, a declarat Niek la ceremonia de adio.

„În vremuri de criză locativă și reduceri bugetare, acest lucru devine tot mai dificil. Aceasta nu ar trebui să fie scopul unei politici de securitate”.

Conform Gazet Van Antwerpen, decesul Cristinei a fost descoperit pe 9 septembrie de o patrulă de poliție, care a găsit cortul ei neatins în acea dimineață. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții sale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE