Povestea de dragoste dintre Draga Olteanu Matei și soțul ei, medicul Ion Matei. Au fost căsătoriți timp de 44 de ani. „Aş fi preferat să mor şi eu odată cu el”

Draga Olteanu Matei a murit la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, unde fusese internata in urma cu cateva zile, pentru o hemoragie digestiva. Draga Olteanu Matei l-a avut alături pe doctorul Ion Matei 44 de ani, din 1970 până în 2014, iar după ce acesta a murit, actrița s-a retras la Piatra Neamț.

Puțini știu că Draga Olteanu mai fusese măritată de două ori, cu un ofițer de aviație la vârstă de 18 ani, apoi cu un diplomat, în perioada studentiei

„Eu și soțul meu suntem o singură persoană și trăim fiecare moment împreună, clipă de clipa; sigur ca trecem prin necazurile varstei, ca ajungi sa nu mai vezi bine, sa nu mai auzi bine, sa te doara picioarele”, povestea actrita intr-un interviu mai vechi.

Moartea medicului Ion Matei a dărămat-o psihic pe marea actriță, care nu a mai văzut viața fără el. A suferit cumplit și nu s-a sfiit să recunoască asta.

„Aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi”

„Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic.

Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”, declara actrița în 2014.

Ce declara actrita la putin timp dupa moartea sotului ei

