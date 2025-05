„Sărbătoarea Străbunilor – Măsura Laptelui”, un festival de tradiție organizat duminică în Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, s-a finalizat tragic după ce Falko, un cal estimat la 20.000 de euro, deținut de slovacul Josef Jurko, a murit „pe câmpul de luptă”, după ce a obținut primul loc la un concurs de tracțiune a unui buștean de mari dimensiuni.



Mai mulți internauți au deplâns moartea superbului cal și au cerut oprirea concursurilor de acest fel. Libertatea a vorbit cu unul dintre localnicii implicați în organizarea evenimentului și a aflat povestea lui Falko, dar și cum a ajuns slovacul Josef Jurko să vină cu calul în România.

„Noi acolo ne-am împrietenit”

Virgil Bulza, proprietar de oi și de cai din Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, a povestit pentru Libertatea că el și alți prieteni ai lui, proprietari de cai de tracțiune, au participat la concursuri de profil din Slovacia și Polonia. Acolo l-au cunoscut pe Josef Jurko, stăpânul lui Falko.

Proprietar al unei firme de exploatare a lemnului în Slovacia, Jurko i-a chemat pe români să lucreze cu el. „Noi ne-am împrietenit cu el când am mers la concurs în Polonia. Avea omul cel mai frumos și mai cuminte cal de acolo. Omul ăsta a cam luat toate concursurile cu Falko. Are pădure și ne-a chemat să lucrăm cu el. Ne-a cazat la pensiunea lui, ne-a dat să mâncăm și am rămas prieteni. Omul vine periodic la noi în vacanță. Și-a luat omul și un TAF de aici ca să lucreze la pădure”, a povestit Virgil Bulza pentru Libertatea.

Bărbatul din Cormaia susține că Falko avea 9 ani și a fost cumpărat mânz din Franța, iar proprietarul îl folosea la exploatarea lemnului din pădure, unde era obișnuit să lucreze și 10 ore pe zi. Virgil susține că Jurko este un iubitor de animale și niciodată nu a bătut calul cu biciul. „Nu e criminal, cum au scris unii. De când a avut caii i-a îngrijit. E un om cu dar (n.r. – de îngrijire a cailor) de la Dumnezeu. N-a dat un bici la un cal, n-a bătut un cal. A luat calul armăsar de cap și vorbea cu el. Nu oricine poate face chestia asta”, spune bărbatul din Cormaia, care compară sacrificiul lui Falko cu al sportivilor.

„Luptătorii, boxerii și fotbaliștii trebuie să muncească până ajung sus, nu? Și calul ăsta a murit în luptă”, mai spune Virgil.

Cine a stabilit dimensiunea bușteanului tras la concurs

Din imaginile publicate pe rețelele sociale din timpul concursului se poate vedea că, înainte de a muri, Falko și perechea lui au tras „pe câmpul de luptă” un buștean de mari dimensiuni.

„Au fost trei-patru (n.r. – concurenți) care ne-au sunat și au spus că dacă nu avem lemne corespunzătoare (n.r. – suficient de mari) pentru animalele lor nici nu vin. Au spus că dacă nu avem lemne ca lumea nici nu vin la probe, că anul trecut am pus mai ușoare… Am zis: «Băieți, nu stabilesc eu treaba asta. Noi aducem lemne și voi puneți caii la ce vreți (n.r. – să tragă)». Sunt animalele lor, nu le putem noi impune reguli”, a mai declarat Virgil Bulzan.

Proprietarul de animale din Cormaia susține că sâmbătă, cu o zi înainte de a muri, Falko a participat la o altă sărbătoare câmpenească, la Gilău, iar proprietarul a observat că e ceva în neregulă la cal. „Slovacu a zis că nu se simte bine Falko. A văzut că sufla mai greu, dădea cu piciorul și îngenunchea”, a declarat Virgil Bulzan, potrivit căruia Falko a intrat până la urmă în concurs, pe care l-a și câștigat.

Moartea lui a produs o undă de șoc în rândul participanților la festival. Virgil Bulzan susține că în apropiere nu era niciun medic veterinar, iar în final proprietarul a plătit 500 de euro pentru ridicarea cadavrului calului. „Au venit de la Poliția Animalelor și i-au luat declarație la om. Cine și-ar fi dorit să se întâmple asta?”, a mai spus Virgil Bulzan.

Falko a fost vândut unei fete din România și a fost răscumpărat

O înregistrare publicată pe rețelele sociale o arată pe o fată care negociază cu proprietarul lui Falko vânzarea calului, iar la un moment dat slovacul acceptă oferta. Virgil Bulzan susține că, la scurt timp după ce a vândut calul, Josef Jurko l-a răscumpărat, plătind cu 3.000 de euro mai mult decât a luat pe animal doar pentru a-l recupera.

„Fata i-a dat 12.000. Doar trei zile l-a lăsat la fată. A rugat-o frumos să îi dea calul înapoi. A zis către fată că o roagă să îi dea calul înapoi că nu a dormit deloc trei nopți. Fata a acceptat și i-a dat banii înapoi. Omul nu s-a putut despărți de el. I-a fost foarte greu. A zis și el către noi de atâtea ori: «Am mai avut cai, dar nu am putut comunica așa cu ei». A zis că ăsta e om, nu e cal. A fost cuminte de tot. Bătrânul l-a îngrijit. Ați văzut cum arăta calul. Dacă era bătrânul un golan nu arăta calul în felul ăla. Omul ăsta a vrut să nu cadă un păr de pe cal. Dar, în schimb, calul lucra la pădure. Nimeni altcineva nu lucra cu calul”, a mai declarat Virgil Bulza pentru Libertatea.

Poliția s-a autosesizat

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au anunțat că s-au sesizat din oficiu după incidentul de la Cormaia și au deschis un dosar penal.



„La data de 25 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu și au demarat verificările cu privire la faptul că un exemplar cabalin care a participat la un concurs de tracțiune, organizat în localitatea Cormaia, a decedat. A fost identificat proprietarul acestuia, cetățean slovac. A fost întocmit dosar penal, în cauză urmând a fi efectuată necropsia, de către D.S.V.S.A. Bistrița-Năsăud, pentru a se stabili cauza decesului”, a transmis IPJ Dâmbovița.

