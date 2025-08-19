Lista reflectă tendințele dominante ale pieței: telefoane cu AI, dispozitive pliabile mai rezistente și produse care construiesc un ecosistem complet.

Ce telefoane au fost premiate

HONOR 400 a fost desemnat „Smartphone-ul anului 2025-2026”. Acest model e unul care aduce un echilibru între performanță și design, nefiind un exponent al acelui tip de telefon care împinge spre maximum toate specificațiile, ci mai degrabă un smartphone upper-mid-range.

Motorola Razr 60 Ultra a câștigat premiul pentru cel mai bun telefon pliabil. Acesta continuă tradiția telefoanelor clamshell, dar cu tehnologie modernă și un ecran mai durabil.

Inteligența artificială în telefoane

Samsung Galaxy S25 Ultra a primit distincția pentru AI Smartphone 2025-2026.

Modelul se evidențiază prin funcții avansate de procesare și aplicații bazate pe AI, indicând importanța crescândă a acestei tehnologii pentru utilizatori.

Premiantul la smartwatch-uri

Huawei Watch 5 a fost ales cel mai bun smartwatch, cu accent pe autonomie și funcții de sănătate.

La categoria tablete, TCL NXTPAPER 11 Plus a impresionat prin tehnologia ecranului prietenoasă cu ochii.

Performanțe audio

Technics EAH-AZ100 au fost premiate ca fiind cele mai bune căști in-ear, în timp ce Sony WH-1000XM6 au dominat categoria de căști cu anulare a zgomotului.

Aceste distincții confirmă reputația celor două branduri în domeniul audio.

Fotografie mobilă de top

Xiaomi 15 Ultra a câștigat premiul pentru cel mai bun smartphone foto și video.

Camera sa avansată și postprocesarea foto îl recomandă pentru cei care doresc imagini de calitate fără să aibă nevoie de un aparat dedicat.

Cele mai bune televizoare

În zona televizoarelor, EISA a scos în evidență inovații impresionante în tehnologia de afișaj. TCL domină cu mai multe distincții pentru seria sa QD-Mini LED.

Modelul 98C8K a fost desemnat „Statement TV 2025-2026” datorită designului fără margini și suportului de contrast ridicat, în timp ce 85C9K a câștigat premiul Home Theater Mini LED TV, oferind experiență cinematică cu luminozitate de până la 6 500 niți și audio Bang&Olufsen.

Ce sunt premiile EISA

Premiile EISA 2025-2026 evidențiază evoluția pieței mobile către un ecosistem integrat de dispozitive.

Câștigătorii reflectă tendințele actuale: echilibru între funcționalități, inovație tehnologică și integrare între diferite tipuri de gadgeturi.

Premiile EISA 2025-2026 pentru categoria „Mobile” subliniază importanța crescândă a inteligenței artificiale, a designului pliabil și a calității fotografice în telefoanele moderne.

Aceste aspecte vor continua să influențeze direcția de dezvoltare a industriei în anii următori.

