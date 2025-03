Cel mai nominalizat film

Emilia Perez, un film Netflix cu Zoe Saldana și Karla Sofia Gascon în rolurile principale, a doborât recordul pentru cel mai nominalizat film fără limba engleză din istoria Oscarurilor, în timp ce Brutalist și Wicked au primit câte 10 nominalizări. Conclave și A Complete Unknown au opt.

Iată mai jos predicțiile făcute de Sky News:

Cel mai bun film

Cine este favorit: Conclave – II; Anora – II

Cine ar merita să câștige: Brutalistul – I; Anora – III

Cel mai bun actor

Cine este favorit: Adrien Brody – II; Timothee Chalamet – II

Cine ar merita să câștige: Colman Domingo – III; Adrien Brody – I

Cea mai bună actriță

Cine este favorit: Demi Moore – IIII

Cine ar merita să câștige: Demi Moore – I; Mikey Madison – III

Care sunt nominalizările la Premiile Oscar 2025

Iată care sunt nominalizările la Premiile Oscar 2025 în funcție de categorie:

Cel mai bun film

-„Anora”

-„The Brutalist”

-„A Complete Unknown”

-„Conclave”

-„Dune: Part Two”

-„Emilia Pérez”

-„Im Still Here”

-„Nickel Boys”

-„The Substance”

-„Wicked”

Cel mai bun actor în rol principal

-Adrien Brody – „The Brutalist”

-Timothée Chalamet – „A Complete Unknown”

-Colman Domingo – „Sing Sing”

-Ralph Feinnes – „Conclave”

-Sebastian Stan – „The Apprentice”

Cea mai bună actriță într-un rol principal

-Cynthia Erivo – „Wicked”

-Karla Sofía Gascón – „Emilia Pérez”

-Mikey Madison – „Anora”

-Demi Moore – „The Substance”

-Fernanda Torres – „Im Still Here”

Cel mai bun actor într-un rol secundar

-Yura Borisov – „Anora”

-Kieran Culkin – „A Real Pain”

-Edward Norton – „A Complete Unknown”

-Gui Pearce – „The Brutalist”

-Jeremy Strong – „The Apprentince”

Cea mai bună actriță într-un rol secundar

-Monica Barbaro – „A Complete Unknown”

-Ariana Grande – „Wicked”

-Felicity Jones – „The Brutalist”

-Isabella Rossellini – „Conclave”

-Zoe Saldana – „Emilia Perez”

Cel mai bun regizor

-Sean Baker – „Anora”

-Brady Corbet – „The Brutalist”

-James Mangold – „A Complete Unknown”

-Jacques Audiard – „Emilia Pérez”

-Coralie Fargeat – „The Substance”

Cea mai bună imagine

-„The Brutalist”

-„Dune: Part Two”

-„Emilia Pérez”

-„Maria”

-„Nosferatu”

Cel mai bun lungmetraj internațional

-„Im Still Here”

-„The Girl with the Needle”

-„Emilia Pérez”

-„The Seed of the Sacred Fig”

-„Flow”

Cel mai bun scenariu adaptat

-„A Complete Unknown”

-„Conclave”

-„Emilia Pérez”

-„Nickel Boys”

-„Sing Sing”

Cel mai bun scenariu original

-„Anora”

-„The Brutalist”

-„A Real Pain”

-„September 5”

-„The Substance”

Cel mai bun scurtmetraj live action

-„Alien”

-„Anuja”

-„Im Not a Robot”

-„The Last Ranger”

-„A Man Who Would Not Remain Silent”

Cel mai bun scurtmetraj de animație

-“Beautiful Men”

-“In the Shadow of the Cypress”

-“Magic Candies”

-“Wander to Wonder”

-„Yuck!”

Cel mai bun lungmetraj de animație

-„Flow”

-„Insider Out II”

-„Memoir of a Snail”

-„Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

-„The Wild Robot”

Cel mai bun scurtmetraj documentar

-„Death By Numbers”

-„I Am Ready Warden”

Cel mai bun lungmetraj documentar

-„Black Box Diaries”

-„No Other Land”

-„Porcelain War”

-„Soundtrack to a Coup dEtat”

-„Sugarcane”

Cel mai bun cântec original

-„El Mal,” from “Emilia Pérez”

-„The Journey,” from “The Six Triple Eight”

-„Like a Bird,” from “Sing Sing”

-„Mi Camino,” from “Emilia Pérez”

-„Never Too Late,” from “Elton John: Never Too Late”

Cea mai bună coloană sonoră originală

-„The Brutalist”

-„Conclave”

-„Emilia Pérez”

-„Wicked”

-„The Wild Robot”

Cel mai bun machiaj și coafură

-„A Different Man”

-„Emilia Pérez”

-„Nosfroatue”

-„The Substance”

-„Wicked”

Cel mai bun design de costume

-„A Complete Unknown”

-„Conclave”

-„Gladiator II”

-„Nosferatu”

-„Wicked”

Cel mai bun montaj

-„Anora”

-„The Brutalist”

-„Conclave”

-„Emilia Pérez”

-„Wicked”

Cel mai bun sunet

-„A Complete Unknown”

-„Dune: Part Two”

-„Emilia Pérez”

-„Wicked”

-„The Wild Robot”

Cel mai bun design de producție

-„The Brutalist”

-„Conclave”

-„Dune II”

-„Nosferatu”

-„Wicked”

Cele mai bune efecte vizuale

-„Alien Romulus”

-„Better Man”

-„Dune: Part Two”

-„Kingdom of the Planet of the Apes”

-„Wicked”

