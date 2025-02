Pe 2 martie 2025, la Dolby Theatre din Ovation Hollywood, va avea loc cea de-a 97-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, un eveniment de referință în lumea cinematografiei. Gazda serii va fi cunoscutul comedian Conan O’Brien, iar printre prezentatorii din acest an se numără nume celebre precum Selena Gomez și Oprah Winfrey. Premiile Oscar vor celebra, ca în fiecare an, cele mai bune realizări din industria filmului, într-o atmosferă de glamour și excelență artistică.

Când are loc Gala Premiilor Oscar 2025

Gala Premiilor Oscar 2025 va avea loc la Dolby Theatre din Ovation Hollywood, pe 2 martie. Emisiunea oficială în direct de pe covorul roșu va fi difuzată la ora 18:30 (ET), înaintea ceremoniei de premiere.

Gala de decernare a premiilor Oscar este programată să înceapă duminică, la ora 19:00 Eastern Time (ET) / 16:00 Pacific Time (PT). Conform orei României, premiile Oscar 2025 vor putea fi urmărite în noaptea de 2 spre 3 martie 2025, începând cu ora 2:00.

Cine prezintă Gala Premiilor Oscar 2025

Conan O’Brien se pregătește pentru următorul său mare rol: gazda Premiilor Oscar.

Comediantul a stat de vorbă cu Chris Connelly de la ABC News înainte de cea mai importantă seară a Hollywoodului și a declarat că orice este posibil pentru prima sa experiență ca prezentator al galei.

„Am făcut un sondaj în America. Am cheltuit mulți bani din buzunarul meu pentru a-i întreba pe americani: «V-ar plăcea să-l vedeți pe Conan O’Brien cântând și dansând?» Răspunsul a fost șocant”, a spus el. „Oamenii nu vor asta, ceea ce înseamnă că probabil voi încerca să o fac. Îmi place să fiu un factor de iritare. Să spunem doar că există multe posibilități. Foarte multe. Și, cum îmi place să spun, vom vedea ce se întâmplă. Pe măsură ce ne apropiem de eveniment, implicarea mea în show poate crește sau poate scădea. Totul depinde de cum vor sta lucrurile atunci.”

„Vă pot spune asta: dacă vă plac trucurile de magie la distanță mică”, a adăugat el, „veți fi foarte mulțumiți de prestația mea la Oscaruri.”

Cine transmite în România Gala Premiilor Oscar 2025

Pentru prima dată în istorie, ceremonia va fi transmisă în direct pe Hulu. De asemenea, va fi disponibilă pe platformă și a doua zi. Hulu este deținut de Disney, compania-mamă a ABC News și a emisiunii „Good Morning America”. În România, ceremonia va putea fi urmarită LIVE pe VOYO.

Nominalizările la Premiile Oscar 2025

Iată care sunt nominalizările la Premiile Oscar 2025 în funcție de categorie:

Actor în rol principal

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Actor în rol secundar

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Actriță în rol principal

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – I’m Still Here

Actriță în rol secundar

Monica Barbaro – A Complete Unknown

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Isabella Rossellini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Film de animație

Flow – Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens și Gregory Zalcman

Inside Out 2 – Kelsey Mann și Mark Nielsen

Memoir of a Snail – Adam Elliot și Liz Kearney

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl – Nick Park, Merlin Crossingham și Richard Beek

The Wild Robot – Chris Sanders și Jeff Hermann

Scurtmetraj de animație

Beautiful Men – Nicolas Keppens și Brecht Van Elslande

In the Shadow of the Cypress – Shirin Sohani și Hossein Molayemi

Magic Candies – Daisuke Nishio și Takashi Washio

Wander to Wonder – Nina Gantz și Stienette Bosklopper

Yuck! – Loïc Espuche și Juliette Marquet

Cinematografie

The Brutalist – Lol Crawley

Dune: Part Two – Greig Fraser

Emilia Pérez – Paul Guilhaume

Maria – Ed Lachman

Nosferatu – Jarin Blaschke

Design de costume

A Complete Unknown – Arianne Phillips

Conclave – Lisy Christl

Gladiator II – Janty Yates și Dave Crossman

Nosferatu – Linda Muir

Wicked – Paul Tazewell

Regie

Anora – Sean Baker

The Brutalist – Brady Corbet

A Complete Unknown – James Mangold

Emilia Pérez – Jacques Audiard

The Substance – Coralie Fargeat

Film documentar

Black Box Diaries – Shiori Ito, Eric Nyari și Hanna Aqvilin

No Other Land – Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal și Yuval Abraham

Porcelain War – Brendan Bellomo, Slava Leontyev, Aniela Sidorska și Paula DuPre’ Pesmen

Soundtrack to a Coup d’Etat – Johan Grimonprez, Daan Milius și Rémi Grellety

Sugarcane – Julian Brave NoiseCat, Emily Kassie și Kellen Quinn

Scurtmetraj documentar

Death by Numbers – Kim A. Snyder și Janique L. Robillard

I Am Ready, Warden – Smriti Mundhra și Maya Gnyp

Incident – Bill Morrison și Jamie Kalven

Instruments of a Beating Heart – Ema Ryan Yamazaki și Eric Nyari

The Only Girl in the Orchestra – Molly OBrien și Lisa Remington

Montaj de film

Anora – Sean Baker

The Brutalist – David Jancso

Conclave – Nick Emerson

Emilia Pérez – Juliette Welfling

Wicked – Myron Kerstein

Film de lungmetraj internațional

Brazil – I’m Still Here

Denmark – The Girl with the Needle

France – Emilia Pérez

Germany – The Seed of the Sacred Fig

Latvia – Flow

Machiaj și coafură

A Different Man – Mike Marino, David Presto și Crystal Jurado

Emilia Pérez – Julia Floch Carbonel, Emmanuel Janvier și Jean-Christophe Spadaccini

Nosferatu – David White, Traci Loader și Suzanne Stokes-Munton

The Substance – Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon și Marilyne Scarselli

Wicked – Frances Hannon, Laura Blount și Sarah Nuth

Muzică (Coloană sonoră originală)

The Brutalist – Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Clément Ducol și Camille

Wicked – John Powell și Stephen Schwartz

The Wild Robot – Kris Bowers

Muzică (Cântec original)

El Mal – din Emilia Pérez; Muzica de Clément Ducol și Camille; Versuri de Clément Ducol, Camille și Jacques Audiard

The Journey – din The Six Triple Eight; Muzica și Versuri de Diane Warren

Like A Bird – din Sing Sing; Muzica și Versuri de Abraham Alexander și Adrian Quesada

Mi Camino – din Emilia Pérez; Muzica și Versuri de Camille și Clément Ducol

Never Too Late – din Elton John: Never Too Late; Muzica și Versuri de Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt și Bernie Taupin

Cel mai bun film

Anora – Alex Coco, Samantha Quan și Sean Baker, Producători

The Brutalist – Nick Gordon, Brian Young, Andrew Morrison, D.J. Gugenheim și Brady Corbet, Producători

A Complete Unknown – Fred Berger, James Mangold și Alex Heineman, Producători

Conclave – Tessa Ross, Juliette Howell și Michael A. Jackman, Producători

Dune: Part Two – Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe și Denis Villeneuve, Producători

Emilia Pérez – Pascal Caucheteux și Jacques Audiard, Producători

I’m Still Here – Maria Carlota Bruno și Rodrigo Teixeira, Producători

Nickel Boys – Dede Gardner, Jeremy Kleiner și Joslyn Barnes, Producători

The Substance – Coralie Fargeat și Tim Bevan & Eric Fellner, Producători

Wicked – Marc Platt, Producător

Design de producție

The Brutalist – Design de producție: Judy Becker; Decorațiuni de set: Patricia Cuccia

Conclave – Design de producție: Suzie Davies; Decorațiuni de set: Cynthia Sleiter

Dune: Part Two – Design de producție: Patrice Vermette; Decorațiuni de set: Shane Vieau

Nosferatu – Design de producție: Craig Lathrop; Decorațiuni de set: Beatrice Brentnerová

Wicked – Design de producție: Nathan Crowley; Decorațiuni de set: Lee Sandales

Scurtmetraj de acțiune live

A Lien – Sam Cutler-Kreutz și David Cutler-Kreutz

Anuja – Adam J. Graves și Suchitra Mattai

I’m Not a Robot – Victoria Warmerdam și Trent

The Last Ranger – Cindy Lee și Darwin Shaw

The Man Who Could Not Remain Silent – Nebojša Slijepčević și Danijel Pek

Sunet

A Complete Unknown – Tod A. Maitland, Donald Sylvester, Ted Caplan, Paul Massey și David Giammarco

Dune: Part Two – Gareth John, Richard King, Ron Bartlett și Doug Hemphill

Emilia Pérez – Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldère, Maxence Dussère, Cyril Holtz și Niels Barletta

Wicked – Simon Hayes, Nancy Nugent Title, Jack Dolman, Andy Nelson și John Marquis

The Wild Robot – Randy Thom, Brian Chumney, Gary A. Rizzo și Leff Lefferts

Efecte vizuale

Alien: Romulus – Eric Barba, Nelson Sepulveda-Fauser, Daniel Macarin și Shane Mahan

Better Man – Luke Millar, David Clayton, Keith Herft și Peter Stubbs

Dune: Part Two – Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe și Gerd Nefzer

Kingdom of the Planet of the Apes – Erik Winquist, Stephen Unterfranz, Paul Story și Rodney Burke

Wicked – Pablo Helman, Jonathan Fawkner, David Shirk și Paul Corbould

Scenariul

A Complete Unknown – Scenariul de James Mangold și Jay Cocks

Conclave – Scenariul de Peter Straughan

Emilia Pérez – Scenariul de Jacques Audiard; În colaborare cu Thomas Bidegain, Léa Mysius și Nicolas Livecchi

Nickel Boys – Scenariul de RaMell Ross & Joslyn Barnes

Sing Sing – Scenariul de Clint Bentley, Greg Kwedar; Povestea de Clint Bentley, Greg Kwedar, Clarence Mac

Favoriți la premiile Oscar 2025

Potrivit caselor de pariuri, „The Brutalist” este favorit să câștige Premiul Oscar. Recompensat deja cu Globul de Aur, el este creditat cu cota 1.73 să primească Statueta. Musicalul „Emilia Perez” a înregistrat un succes impresionant atât la public, cât și la critici. La Unibet primește cota 4.75 pentru a câștiga Oscarul, în timp ce „Conclave” este creditat cu cota 5.50.

Sebastian Stan, nominalizat pentru rolul din „The Apprentice”

Sebastian Stan (42 de ani ) a fost nominalizat la Oscar pentru „Cel mai bun actor” datorită rolului său în filmul „The Apprentice”, unde îl interpretează pe Donald Trump. Deși filmul examinează cariera președintelui american în domeniul imobiliar în New York-ul anilor 70 și 80, actorul și-a exprimat îngrijorarea că acesta nu va avea un impact major, pe fondul nemulțumirii lui Donald Trump față de modul în care este portretizat.

Meniul de la Gala Premiilor Oscar 2025

Renumitul chef Wolfgang Puck revine pentru al 31-lea an consecutiv la coordonarea ofertei culinare de la Governors Ball, care va avea loc la Ray Dolby Ballroom din Ovation Hollywood. Alături de Puck, Eric Klein, Vice Președinte Culinar și Partener la Wolfgang Puck Catering, va asigura o experiență gastronomică de neuitat. Deserturile vor fi coordonate de maeștrii cofetari Kamel Guechida și Garry Larduinat.

Seara va începe cu o selecție de aperitive rafinate servite de personalul de catering, incluzând somon afumat pe matzoh, mini burgeri din carne de vită wagyu, toast de conopidă și tartarul de ton specific restaurantului Spago. Acestea vor fi însoțite de o varietate de pizza semnate de chef Puck, precum cea cu pui BBQ și margherita cu patru tipuri de brânză.

De asemenea, vedetele vor putea alege între plăcinta de pui cu trufe (se pare că este preferata actriței Barbara Streisand), mac and cheese, cartofi „bougie” cu caviar, paste agnolotti cu mazăre, cod cu miso servit în frunze de salată și creveți pop-corn.

Pentru un final dulce, meniul de patiserie include bare „Kit Kat” tropicale preparate cu fructul pasiunii și ciocolată neagră, macarons marmorați cu piersică și floare de soc, tarte cu profiterol, căpșuni și vanilie, precum și faimoasele fursecuri Oscar, care poartă logoul premiilor. În plus, invitații vor putea să-și creeze propriul sundae de înghețată, să savureze trabucuri din ciocolată infuzate cu tequila Don Julio sau să viziteze stația Oscar Gold Spraying pentru o ciocolată specială.

Oferta de băuturi va fi la fel de exclusivistă, cu cocktailuri create de Charles Joly și echipa de la Handshake Speakeasy din Mexico City, și vinuri de la Clarendelle & Domaine Clarence Dillon. Champagne Lallier își va face debutul ca șampanie oficială a evenimentului, adăugând un plus de eleganță serii dedicate excelenței în cinematografie.

Ce semnifică statueta Oscar?

Statueta premiului Oscar este un simbol al excelenței în industria filmului și reprezintă una dintre cele mai prestigioase distincții în acest domeniu. Statueta are o formă distinctivă, fiind reprezentată de un om deținând o sabie care se sprijină pe o rolă de film cu cinci spirale.

Statueta Oscar are o înălțime de 34,29 cm și cântărește 3,85 kg. Este realizată din bronz placat cu aur de 24 de carate și este confecționată manual.

Forma statuetei Oscar este inspirată de actorul mexican Emilio Fernandez, care a pozat pentru designerul Cedric Gibbons în anii 20. Designerul a dorit să creeze o statuetă care să reprezinte stilul Art Deco al epocii și să simbolizeze cea mai înaltă distincție în industria filmului.

Statueta Oscar este astăzi considerată un obiect de artă valoros și este una dintre cele mai recunoscute și cele mai dorite distincții din lumea filmului. Câștigătorii premiilor Oscar sunt considerați ca fiind cei mai buni actori, regizori sau producători din lumea întreagă și sunt recunoscuți pentru contribuțiile lor la industria cinematografică.

Ce trebuie să ştii despre Premiile Oscar

Premiile Oscar sau Premiile Academiei de Film au fost acordate pentru prima dată în 1929 la Hollywood Roosevelt Hotel din Los Angeles. Ideea pentru un premiu de film a apărut în 1927, când directorii studiourilor din Hollywood s-au întâlnit pentru a discuta despre problemele comune din industrie. Academia de Film din Statele Unite a fost înființată în același an și a început să organizeze ceremonia de decernare a premiilor Oscar în fiecare an din 1929.

În prima ediție a premiilor Oscar, ceremonia a durat doar 15 minute. De atunci, numărul categoriilor s-a extins și ceremonia a devenit un eveniment important în lumea filmului. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, din cauza rechiziţionării metalelor preţioase pentru a sprijini eforturile de război ale ţării, premiile Oscar ce au fost atribuite în acei ani erau mulaje din gips vopsite în auriu. În anii 1950, premiile Oscar au devenit un eveniment internațional și au început să fie transmise în întreaga lume.

De-a lungul istoriei sale, premiile Oscar au recunoscut excelența în cinematografie și au consacrat unii dintre cei mai mari actori, regizori și producători din lumea întreagă. Statueta Oscar a devenit un simbol al succesului în industria filmului și o distincție deosebită pentru toți cei care o câștigă.

20 de lucruri de știut despre premiile Oscar

Iată 20 de lucruri importante de știut despre premiile Oscar:

Premiile Oscar au fost acordate pentru prima dată în 1929, la Hollywood Roosevelt Hotel.

Premiile Oscar ar fi numite, de fapt, după un om de afaceri din New York numit Oscar Pierce.

În prezent, premiile Oscar sunt denumite oficial Premiile Academiei.

Premiile Oscar au 24 de categorii, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai bună actriță, cel mai bun regizor și multe altele.

De-a lungul istoriei, doar trei filme au câștigat cele cinci premii majore: Cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor, cea mai bună actriță și cel mai bun scenariu. Aceste filme sunt: „It Happened One Night” (1934), „One Flew Over the Cuckoo’s Nest” (1975) și „The Silence of the Lambs” (1991).

La cea de-a 93-a ediție a premiilor Oscar, care a avut loc în 2021, cel mai bun film a fost „Nomadland”, regizat de Chloe Zhao, iar la cea de-a 94-a gală a premiilor Oscar, care a avut loc anul trecut, cel mai bun film a fost desemnat „CODA”, pe care criticii nu îl vedeau ca favorit.

Primul afro-american care a câștigat un premiu Oscar a fost Sidney Poitier, care a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în 1964.

Primul film străin care a câștigat premiul pentru cel mai bun film a fost „Hamlet” din 1948.

Cea mai tânără persoană care a câștigat un premiu Oscar a fost Tatum O’Neal, care avea doar 10 ani când a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din „Paper Moon” (1973).

Premiile Oscar sunt transmise în direct în peste 200 de țări din întreaga lume.

În 1953, premiile Oscar au fost pentru prima dată transmise la televizor.

Cel mai lung discurs din istoria premiilor Oscar a fost susținut de Greer Garson, care a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în 1942. Discursul ei a durat cinci minute și jumătate.

Unii actori și regizori au refuzat premiile Oscar. De exemplu, Marlon Brando a refuzat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal în 1973, pentru rolul din „The Godfather”, în semn de protest față de tratamentul acordat populației amerindiene în Statele Unite.

Pentru a fi eligibile pentru premiile Oscar, filmele trebuie să fie lansate în cinematografele din Los Angeles înainte de sfârșitul anului calendaristic.

Peste 9.000 de membri ai Academiei de Film din Statele Unite votează pentru premiile Oscar.

Statueta premiului Oscar are o înălțime de 34,29 cm și cântărește 3,85 kg, este realizată din bronz placat cu aur de 24 de carate.

Katharine Hepburn este actrița cu cele mai multe premii Oscar, ea având patru statuete în palmares.

Câștigătorii premiilor Oscar trebuie să semneze un contract, care stipulează faptul că premiile pot fi vândute doar Academiei, pentru sumă nominală de un dolar, și interzice vânzarea lor unor persoane private.

Cele mai multe premii Oscar câștigate de un film sunt 11, realizat de „Ben-Hur” în 1959, „Titanic” în 1997 și „The Lord of the Rings: The Return of the King” în 2003.

Cel mai mare număr de nominalizări pentru un film este de 14, realizat de „All About Eve” în 1950, de „Titanic” în 1997 și de „La La Land” în 2016.

Cine a fost Oscar Pierce?

Oscar Pierce a fost un om de afaceri din New York care a trăit în secolul al XIX-lea. Deși numele său este astăzi asociat cu premiile Oscar, el nu a avut nicio legătură directă cu acestea.

De fapt, povestea legată de numele „Oscar” a apărut într-un moment în care Academia de Film din Statele Unite încă nu exista. În 1931, bibliotecara Academiei, Margaret Herrick, a observat că statueta premiului Oscar arăta asemănătoare cu unchiul ei pe nume Oscar Pierce. Herrick a spus că statueta „îi amintea de unchiul Oscar, care avea o burtă proeminentă și o figură destul de stranie”.

De atunci, numele „Oscar” a devenit tot mai popular și a fost adoptat oficial de Academia de Film în 1939. În acel an, oamenii de presă au început să folosească termenul „Oscar” pentru a se referi la premiile care urmau să fie acordate, iar Academia a acceptat numele și l-a oficializat. Cu toate acestea, nu există dovezi concrete care să susțină această ipoteză.

Curiozitati despre premiile Oscar

În afara celor 20 de lucruri prezentate anterior, există și alte curiozități interesante legate de premiile Oscar:

În 1973, Liza Minnelli a devenit prima fiică a unui câștigător al premiului Oscar care a câștigat ea însăși un premiu Oscar.

În 1974, Robert De Niro a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul din „The Godfather: Part II”, fiind primul actor care a câștigat un premiu Oscar pentru interpretarea unui personaj jucat și de alt actor (Marlon Brando a câștigat premiul Oscar pentru același personaj în primul film din serie).

În 2019, „Black Panther” a devenit primul film de supereroi care a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film.

În 2017, pentru prima dată în istorie, un film non-englezesc a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Filmul „The Salesman” din Iran a câștigat premiul la cea de-a 89-a ediție a premiilor Oscar.

În 2020, premiile Oscar au fost amânate din cauza pandemiei de COVID-19 și au avut loc în luna aprilie în loc de februarie, așa cum se întâmplă în mod normal.

Premiile Oscar rămân un eveniment important în lumea filmului, onorând excelența în cinematografie și reprezentând un obiectiv important pentru toți cei care lucrează în această industrie. Fiecare ediție a premiilor aduce cu sine momente unice și curiozități interesante care atrag atenția publicului și păstrează vie flacăra pasiunii pentru film.

