Produsul, numit intern Hypernova, va fi dezvăluit luna viitoare și reprezintă o primă variantă de ochelari cu realitate augmentată.

Inițial, Meta și-ar fi dorit să vândă Hypernova la un preț de cel puțin 1.000 de dolari, potrivit sursei citate. Unii estimau chiar că prețul ar putea ajunge la 1.400 de dolari.

Acest cost ar fi fost semnificativ mai mare decât cel al ochelarilor Meta Ray-Ban fără ecran (200-400 dolari) sau al noilor ochelari inteligenți Oakley (până la 500 dolari).

Totuși, compania a reușit recent să reducă prețul pentru consumatori la aproximativ 800 de dolari. Această decizie vine parțial din acceptarea unor marje de profit mai mici pentru a stimula cererea, o tactică frecventă pentru produsele noi.

Caracteristici tehnice

Hypernova va avea un mic ecran pe lentila dreaptă pentru mini-aplicații și alerte.

Ochelarii vor putea fi controlați printr-un accesoriu neural pentru încheietură, același utilizat cu prototipurile AR Orion.

Preț și variante

Prețul de aproximativ 800 de dolari va fi cel de pornire. Variațiile de stil și lentilele cu prescripție medicală vor crește rapid costul.

Această strategie de preț plasează Hypernova într-o categorie premium, dar sub prețul unui iPhone de ultimă generație.

