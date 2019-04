„O visez foarte des pe Stela, am visat-o şi acum zece zile, eram cu Adriana Trandafir la o discuţie amicală. Ţin minte că Adriana îmi spunea că şi-a deschis un magazin, dar să nu spun nimănui. Atunci eu am întrebat-o Am început să plângem amândoi de dorul ei. Îmi este dor de ea, îmi este dor să mai vină la mine acasă, să stăm de vorbă la o cafea eu, soţia şi Stela, dar timpul nu îl mai putem da înapoi, rămânem doar cu amintirile frumoase”, a declarat Dan Puican potrivit Click.ro.

El regretă că nu poate ajunge mai des la mormântul artistei de la Cimitirul Cernica. „Eu sunt bine, mă lupt cu bătrâneţele mele! Nu mai ştiu nimic ce se mai întâmplă cu Doina Maximilian (n.r- fiica adoptivă a Stelei), nu am nici o legătură. Nu am mai avut vreo conversaţie cu ea, ştiu doar că stă în casa lăsată de Stela şi cam atât. În urmă cu un an i-am dat de pomană Stelei, iar de atunci nu am mai făcut nimic, nici nu am mai fost pe la mormânt, pentru că este foarte departe locul unde îşi doarme somnul de veci. Îmi pare rău că nu a fost înmormântată pe Aleea Artiştilor, la Bellu, acolo unde trebuia”, a mai adăugat Dan Puican, care avea o relație de prietenie strânsă cu cea care îi fusese soție.

