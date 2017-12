Apple a fost prima companie care a eliminat total senzorul de amprentă odată cu lansarea iPhone X, înlocuindu-l cu sisteme de recunoaștere facială, dar competitorii săi nu sunt de acord cu asta.

Producătorul chinez Vivo, un nume puțin cunoscut la noi, va lansa primul smartphone din lume care va integra senzorul de amprentă direct în ecran, deși lumea s-ar fi așteptat ca acest lucru să fie realizat de către grupuri mari precum Samsung, LG sau Sony.

Informația a fost prezentată pe Twitter de către Patrick Moorhead, un analist de la firma de consultanță Moor Insights & Strategy. Tehnologia de implementare a senzorului în cauză este realizată de către compania americană Synaptics.

Here are some pics @anshelsag and I took of the Vivo smartphone with the Synaptics in-display fingerprint reader. The CMOS image sensor is .7mm thick and reads the fingerprint right through the OLED display. The experience was faster than I expected. pic.twitter.com/u1NFpXtFQM

— Patrick Moorhead (@PatrickMoorhead) December 14, 2017