Ce înseamnă meditații bine reglementate. Explicațiile ministrului David

În cadrul evenimentului de prezentare a raportului QX, care a avut loc luni,19 mai, ministrul Educației s-a declarat un susținător al meditațiilor bine reglementate. Oficialul s-a referit la faptul că profesorii ar trebui să-și declare veniturile realizate din această activitate suplimentară, o obligație legală dar care, de multe ori, nu este respectată.

Pe de altă parte, a mai spus ministrul, trebuie evitat conflictul de interese care ar putea apărea în anumite situații. Și aici există o lege pe care mulți dascăli, însă, o ignoră. Dincolo de aceste aspecte, Daniel David a recunoscut că meditațiile sunt o necesitate: „Haideți să recunoaștem că avem nevoie, că există”. Ministrul este de părere că ne aflăm în fața unui fenomen care are loc nu de ieri de azi ci de ani și ani de zile. Prin urmare, ar trebui să vorbim deschis despre el, să-l scoatem din zona de tabu și să nu-l mai ascundem ca pe o rușine.

„Eu sunt un susţinător al meditaţiilor bine reglementate. Sigur că pare un truism, dar nu are sens să le ascundem, dacă le ascundem se vor întâmpla oricum, prin mijloace pe care nu le controlăm. Ce ar fi să recunoaştem că există, există şi în alte sisteme, dar hai să le reglementăm şi sub aspect fiscal, şi sub aspectul conflictului de interese, fiindcă aici sunt cele mai multe probleme, nu la faptul că nu poţi să faci cu copiii de la clasa ta. Întrebarea este: când faci? Faci în timpul celor opt ore când ar trebui să fii la clasă? Profesorii înţeleg că sunt plătiţi pentru opt ore pe zi în şcoală?”, a afirmat Daniel David.

Meditațiile pot afecta procesul de învățământ

În raportul QX, pe lângă manualele neatractive, metodele de predare-învățare ineficiente sau curriculumul prea încărcat, meditațiile s-ar face și ele vinovate pentru învățământul nemodernizat. „Meditațiile particulare pot afecta nepermis de mult procesul de învățământ”, se arată în document.

Ministrul Daniel David a concluzionat spunând că meditaţiile trebuie lăsate să funcţioneze, dar protejând copiii şi sistemul public de învăţământ.

