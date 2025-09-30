Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto

Sesiunea de înscriere pentru Programul Rabla 2025 rămâne deschisă până la 25 noiembrie.

„Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începând cu data de 30 septembrie 2025, ora 10:00. Sesiunea va rămâne deschisă până la data de 25 noiembrie 2025, ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului alocat”, a transmis AFM.

Din suma de 200.000.000 de lei, alocată sesiunii de înscriere, 80.000.000 de lei sunt pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid, iar 120.000.000 de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice și autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla 2025 pentru persoanele fizice este următoarea:

  • 18.500 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hybrid sau a unei motociclete electrice;
  • 12.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

Cum te înscrii în program

Programul Rabla 2025 oferă persoanelor fizice posibilitatea de a accesa finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi, poluante și achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente energetic.

Programul oferă o procedură simplificată și acces rapid la finanțare, solicitanții înscriindu-se direct în aplicația informatică disponibilă pe site-ul AFM, www.afm.ro.

Trebuie să vă logaţi în contul creat pe site-ul AFM, să completaţi cererea de finanţare cu datele personale, iar mai apoi s-o încărcaţi în aplicaţie. De asemenea, trebuie să mai încărcaţi actul de identitate şi două certificate de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat. Apoi trebuie să confirmaţi depunerea dosarului.

Suplimentar, AFM a publicat și un clip video informativ pentru sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla.

Zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2

Datele de emisii reale culese de către producători de la mașinile noi din trafic și publicate de Comisia Europeană arată că există o diferență foarte mare între emisiile de CO2 declarate în urma testelor de laborator WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) și cele înregistrate în traficul real, relatează publicația PressOne.

Cele mai mari diferențe se înregistrează la mașinile hibride, indiferent de producător: de la dublu la de cinci ori mai mult CO2 emis în mod real. Cele mai vândute autoturisme din România depășesc consistent emisiile de CO2 cu valori de 20-30% și nu s-ar mai califica pentru Rabla Clasic.

Programele Rabla din fiecare țară se bazează pe datele declarate de producători pentru a finanța de la buget reducerea emisiilor de CO2, nu și pe reducerea noxelor.

Comisia Europeană a publicat datele monitorizării condusului real a milioane de autoturisme în ultimii 3 ani. Din aceste informații se observă că cele mai vândute modele de mașini din România, în anul 2023, au depășiri semnificative ale emisiilor de CO2 față de cele raportate în sistemul WLTP. Majoritatea depășesc în condiții de exploatare normală monitorizată OBFCM limita de 155 g/km care le-ar fi calificat să fie finanțate prin programul Rabla în anul respectiv, potrivit sursei citate.

De asemenea, la nivel european, mașinile plug-in hybrid, indiferent de producător, depășesc de la 1,3 până la 5 ori emisiile de CO2 detectate în cadrul testelor WLTP. În 2023, în România, au fost vândute prin programul Rabla 12.492 (33,11%) de mașini hibride, dintr-un total de 37.724 de unități finanțate de la buget.

„274.423 de mașini vechi au fost casate între 2021 și 2024, 27% dintr-un total de 1.010.456 în toți cei 20 de ani de program Rabla. În aceeași perioadă a ultimilor 4 ani, au fost cumpărate cu ajutorul Rabla Clasic 171.051 de mașini noi, 25,8% dintr-un total de 660.486 de mașini pe întreaga durată a programului”, potrivit AFM.

Care sunt județele din România cel mai puțin conectate la sistemul public de alimentare cu apă
Știri România 10:29
Care sunt județele din România cel mai puțin conectate la sistemul public de alimentare cu apă
10.000 de tineri se vor putea înrola voluntar în armată. Ce sumă primesc pentru instrucție
Știri România 10:24
10.000 de tineri se vor putea înrola voluntar în armată. Ce sumă primesc pentru instrucție
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste"
Stiri Mondene 10:19
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Stelian Ogică s-a despărțit de Alexandra: „Ea vrea o viață, el alta"
Stiri Mondene 09:48
Stelian Ogică s-a despărțit de Alexandra: „Ea vrea o viață, el alta”
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 10:32
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul"
Politică 09:32
Ilie Bolojan cere alegeri rapide la primăria București. A oferit două variante: „Guvernul putea forța, dar prefer consensul”
