Noi schimbări în programul Rabla 2025

„A trecut în ședința de guvern hotărârea care stabilește ca proiect principal partea de Program Rabla – persoane fizice. Practic, de mâine poate să fie adoptat ordinul necesar pentru ghid. Imediat ce este publicat în Monitorul Oficial, putem lansa Programul «Rabla». Deci, cel târziu, săptămâna viitoare, la început, luni, marți, va fi lansat Programul «Rabla»”, a declarat Diana Buzoianu.

Buzoianu a explicat că procesul de aplicare rămâne neschimbat pentru persoanele fizice. Platforma tehnică va fi identică cu cea din anii precedenți. Cu toate acestea, există o modificare semnificativă în ceea ce privește valoarea voucherelor pentru mașinile electrice.

„Pentru persoane este foarte important de știut că vor avea exact aceeași platformă, deci exact același proces pentru care erau, deja, pregătiți, rămâne la fel. Tehnic, platforma este identică. Voucherele rămân aceleași pentru mașinile cu motor termic, pentru hibrid, plug-in hibrid, pentru mașinile electrice, însă, știți deja, se modifică voucherul de la 37.000 de lei la 18.500 de lei”, a mai precizat ministrul.

Bugetul alocat de AFM pentru Rabla 2025

Pentru ediția din 2025, Programul «Rabla» are alocat un buget de 200 de milioane de lei. Deși o suplimentare a fondurilor nu este posibilă în acest an, ministrul a menționat că se explorează opțiuni pentru viitor.

De asemenea, Diana Buzoianu a dezvăluit planuri de a transfera programul pe fonduri europene începând cu anul următor.

„Anul acesta nu, dar pentru anul viitor suntem deja în discuții cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a muta Programul Rabla pe programul social pentru climă, Fondul social pentru climă și, astfel, să asigurăm o predictibilitate mai mare, inclusiv pentru acest program, pentru că el se va baza pe fonduri europene în această viziune”, a explicat Diana Buzoianu.