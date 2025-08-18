Ce a scandat mulțimea din „Piața Ostaticilor”

Mulțimea adunată în „Piața Ostaticilor” din Tel Aviv a scandat: „Aduceți-i pe toți acasă! Opriți războiul!”.

Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților, inițiatorul zilei de protest, a estimat că aproximativ 500.000 de persoane s-au alăturat demonstrației din Tel Aviv, o cifră neconfirmată de poliție. Einav Zangauker, mama ostaticului Matan și o figură importantă a mișcării de protest, a declarat:

„Cerem un acord cuprinzător și realizabil și încetarea războiului. Cerem ceea ce ne aparține de drept – copiii noștri. Guvernul israelian a transformat un război just într-un război fără sens”.

Protestele vin la peste o săptămână după ce cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planurile de capturare a orașului Gaza, la 22 de luni de la începutul unui război care a creat o criză umanitară gravă în teritoriul palestinian.

Grupul de campanie Forumul Familiilor Ostaticilor și Dispăruților a promis duminică faptul că protestatarii vor „închide țara” cu scopul de a-i aduce înapoi pe ostatici și de a pune capăt războiului. În întregul Israel, protestatarii au blocat drumuri, au incendiat anvelope și s-au ciocnit cu poliția.

Peste 30 de protestatari au fost arestați, potrivit forțelor de ordine. Netanyahu a criticat protestatarii, spunând că acțiunile lor „nu numai că întăresc poziția Hamas și prelungesc eliberarea ostaticilor noștri, dar asigură și că ororile din 7 octombrie se vor repeta”.

„Campanie perversă și dăunătoare”

Unii membri ai guvernului israelian care se opun oricărui acord cu Hamas au criticat demonstrațiile de duminică. Ministrul de finanțe de extremă dreaptă, Bezalel Smotrich, a denunțat o „campanie perversă și dăunătoare care joacă în mâinile Hamas” și cere „capitulare”.

În schimb, Benny Gantz, un lider al opoziției, a condamnat guvernul pentru că „atacă familiile ostaticilor” în timp ce „poartă responsabilitatea pentru captivitatea copiilor lor de către Hamas de aproape doi ani”.

Ofensiva militară a Israelului a ucis cel puțin 61.000 de palestinieni, potrivit ministerului sănătății din Gaza, majoritatea fiind civili. Cifra nu include miile de persoane despre care se crede că sunt îngropate sub dărâmături sau miile ucise indirect ca urmare a războiului.

