Familiile ostaticilor din Gaza au organizat o grevă națională

Manifestanții au fluturat steaguri israeliene și au purtat fotografii ale ostaticilor, în timp ce fluiere, claxoane și tobe au răsunat la mitingurile din întreaga țară.

Unii protestatari au blocat străzi și autostrăzi, inclusiv ruta principală dintre Ierusalim și Tel Aviv.

„Astăzi, totul se oprește pentru a ne aminti cea mai înaltă valoare: sfințenia vieții”, a declarat Anat Angrest, mama ostaticului Matan Angrest, reporterilor prezenți într-o piață publică din Tel Aviv.

Înaintea protestului de duminică, unele companii și instituții au anunțat că vor permite personalului să se alăture grevei naționale convocate de familiile ostaticilor. În timp ce unele afaceri s-au închis, multe au rămas deschise în întreaga țară într-o zi lucrătoare în Israel.

Poliția israeliană a raportat că 38 de manifestanți fuseseră reținuți până la ora 14.00. Unii protestatari care blocau drumurile s-au confruntat cu poliția și au fost îndepărtați de ofițeri.

Netanyahu susține că rudele ostaticilor întăresc poziția Hamas prin proteste

„Cei care cer astăzi încetarea războiului fără a învinge Hamas nu numai că întăresc poziția Hamas și întârzie eliberarea ostaticilor noștri, ci se asigură și că ororile din 7 octombrie se vor repeta iar și iar”, a declarat Netanyahu duminică.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

Premierul, care conduce cel mai de dreapta guvern din istoria țării, a declarat că guvernul său este hotărât să implementeze o decizie ca armata să preia controlul asupra orașului Gaza, una dintre ultimele zone majore ale enclavei pe care nu o controlează deja.

Această decizie este extrem de nepopulară în rândul israelienilor și a multor familii ale ostaticilor, care se tem că o campanie militară extinsă în Gaza ar putea pune în pericol viețile celor dragi încă ținuți captivi.

Negocierile pentru un armistițiu care ar fi putut duce la eliberarea mai multor ostatici au eșuat în iulie. Hamas a declarat că va elibera ostaticii rămași doar dacă Israelul este de acord să pună capăt războiului, în timp ce Netanyahu a jurat că Hamas nu poate rămâne la putere.

Guvernul israelian s-a confruntat cu critici dure acasă și în străinătate, inclusiv din partea unora dintre cei mai apropiați aliați europeni, în urma anunțului că armata va prelua în curând controlul asupra orașului Gaza.

Duminică, Hamas a numit planul criminal, spunând că ar forța strămutarea a sute de mii de oameni din orașul Gaza.

Mai mult de 61.000 de palestinieni au fost uciși în campania militară a Israelului în Gaza, potrivit oficialilor locali de sănătate de acolo, care au declarat duminică că cel puțin 29 au fost uciși în ultima zi. Aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 au fost luate în Gaza în timpul atacului Hamas asupra Israelului. Peste 400 de soldați israelieni au fost uciși în Gaza de atunci.

Recomandări Războiul dintre ANAF și samsarii de mașini. Două sentințe diferite: român obligat să achite taxe la stat pentru 68 de tranzacții, fiscul obligat să plătească zeci de mii de lei într-un caz similar

Liderul opoziției, Yair Lapid, care a participat la un miting în Tel Aviv, și-a exprimat sprijinul pentru protestatari.

„Singurul lucru care întărește țara este spiritul minunat al oamenilor care ies astăzi din casă pentru solidaritatea israeliană”, a scris el pe X.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE