Ce a dat Nordul: arme și soldați

Studiul, intitulat „Ungleiche Partnerschaft” („Parteneriat inegal”), arată că, din 2023, Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme în valoare estimată undeva între 5,6 și 9,8 miliarde de dolari, iar lista este impresionantă: milioane de obuze de artilerie, mortiere, rachete, sute de lansatoare, inclusiv rachete balistice cu rază scurtă, dar și trimiterea a circa 15.000 de soldați.

Această colaborare militară a început să se intensifice din 2023, odată cu izolarea tot mai mare a Moscovei după invazia Ucrainei. Întâlnirile dintre Vladimir Putin și Kim Jong-un, fie în Vladivostok, fie în Beijing, au fost prezentate propagandistic ca fiind precum cele cu un „frate de arme”, dar studiile independente arată că echilibrul lipsește.

Ce a primit în schimb: alimente și puțină tehnică militară

Dacă Nordul a pus pe masă miliarde, ceea ce a primit este incomparabil mai redus. Conform raportului, Moscova a oferit înapoi alimente, petrol, sisteme de apărare aeriană și, posibil, câteva avioane de luptă. Valoarea totală ar fi undeva între 457 de milioane și 1,19 miliarde de dolari.

Mai mult, nu există dovezi că Rusia ar fi ajutat Coreea de Nord să se modernizeze tehnologic sau să primească valută forte. „Mijloacele au rămas de fapt blocate în sistemul financiar rusesc”, se arată în studiu.

Dar Kim Jong-un promite sprijin necondiționat pentru prietenii de la Moscova.

Economia Nordului, în cădere liberă

Deși propaganda de la Phenian prezintă prietenia cu Rusia ca pe o mare victorie, datele economice arată o altă imagine. Moneda nord-coreeană, wonul, s-a prăbușit din ianuarie 2024, iar inflația a explodat.

Singurii care pot beneficia de pe urma acordului sunt cei din elita apropiată de Kim Jong-un, care are acces la banii blocați pentru cumpărături în Rusia. Populația de rând rămâne însă fără sprijin real, în condițiile în care țara este aproape complet izolată.

Reuters a relatat în aprilie 2025 că Phenianul a confirmat oficial, pentru prima dată, trimiterea de trupe în Rusia. În plus, Statul Major al Coreei de Sud a semnalat pregătirea pentru noi valuri de drone și soldați nord-coreeni trimiși la Moscova.

Mai mult, Coreea de Nord a trimis aproape 15.000 de migranți în Rusia pentru a acoperi deficitul de forță de muncă.

„Putin trage foloasele, Kim plătește cu sânge”

Autoarea studiului, Olena Guseinova, de la Hankuk University of Foreign Studies din Seul, a explicat:

„Nordul a sprijinit Rusia într-o măsură enormă. Dar Moscova se revanșează lent și limitat. În spatele acestei strategii există probabil un calcul: Rusia ține Coreea de Nord dependentă”.

„Putin trage practic Coreea de Nord pe sfoară. Material, Phenianul nu câștigă aproape nimic din acest sprijin. Kim obține doar capital politic și ocazia să apară lângă Putin și Xi Jinping, dar asta se întâmplă pe seama propriilor soldați”, a declarat pentru Bild Frederic Spohr, șeful biroului Friedrich-Naumann-Stiftung în Coreea de Sud.

Reacțiile internaționale nu au întârziat. SUA, Japonia și Coreea de Sud au acuzat că toate aceste transferuri încalcă flagrant sancțiunile ONU. Raportul 38 North atrage atenția că, pe termen lung, Phenianul nu primește beneficii economice reale, ci doar capital politic: Kim Jong-un apare în fotografii lângă Putin și Xi Jinping, ceea ce slăbește izolarea diplomatică a țării sale.

În timp ce Coreea de Nord oferă arme, muniție și chiar vieți omenești, Rusia oferă mult mai puțin și menține statul asiatic într-o poziție de dependență.

