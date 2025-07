🇷🇺🇰🇵 Russian FM Lavrov meets NKorean Leader Kim Jong Un.



Kim says the visit is very important in the development of a special and strong allied relationship between both nations. pic.twitter.com/3KIgxBcVyA — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) July 12, 2025

Kim Jong Un îi promite lui Lavrov sprijin total: „Vom susține tot ce face Rusia”

Liderul nord-coreean a avut o întrevedere oficială cu Serghei Lavrov la Wonsan, pe coasta de est a Coreei de Nord, în contextul în care relațiile dintre Moscova și Phenian devin tot mai strânse, atât din punct de vedere diplomatic, cât și militar.

❗Lavrov was received by Kim Jong-un during his visit to the DPRK, the Russian Foreign Ministry reports. pic.twitter.com/rH5QC5uJWK — Zlatti71 (@Zlatti_71) July 12, 2025

„Coreea de Nord este gata să sprijine și să încurajeze necondiționat toate măsurile luate de liderii ruși pentru a elimina din rădăcină cauza crizei ucrainene”, a declarat Kim, potrivit KCNA.

O atmosferă călduroasă, cu Lavrov și Kim îmbrățișați

Agenția KCNA a descris întrevederea ca având loc într-o „atmosferă de încredere și camaraderie călduroasă”. În imaginile făcute publice se observă cum Lavrov și Kim se strâng mâna și se îmbrățișează, semnal clar al apropierii celor două regimuri izolate de Occident.

🎙Sergey Lavrov at the meeting with Chairman of the State Affairs Commission of the DPRK Kim Jong-un:



💬President Vladimir Putin sends his warm greetings and reaffirms commitment to all the previous agreements. He looks forward to continue direct contacts… pic.twitter.com/i4sKK4ZQxm — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025

Cei doi lideri au discutat și despre „punerea în aplicare fidelă a acordurilor” semnate în timpul summitului bilateral din 2024, când președintele rus Vladimir Putin a făcut o vizită rară în Coreea de Nord. Atunci a fost parafat un pact de apărare reciprocă între cele două țări.

Coreea de Nord susține „cauza sacră” a Rusiei

Mass-media internaționale și rapoarte din teren au relatat că mii de soldați nord-coreeni au fost trimiși pentru a sprijini armata rusă în recucerirea regiunii Kursk, care fusese ocupată temporar de forțele ucrainene. Phenianul furnizează de asemenea obuze și rachete Moscovei, în contextul în care Rusia are dificultăți tot mai mari în a menține un flux constant de muniție.

În declarația sa pentru Lavrov, Kim Jong Un a reafirmat „convingerea fermă” că armata și poporul rus vor câștiga „cauza sacră” în apărarea intereselor țării.

Urmează o nouă întâlnire Kim Jong Un – Vladimir Putin?

Ministrul rus de externe i-a transmis lui Kim că Vladimir Putin își dorește reluarea contactelor directe „în cel mai scurt timp”, potrivit agenției ruse TASS. Totuși, Kremlinul a precizat recent că o nouă vizită a liderului nord-coreean în Rusia „nu este prevăzută pentru moment”.

🚨🇰🇵BREAKING: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov has arrived in North Korea for talks with Kim Jong Un as Pyongyang is pulled deeper into the #Ukraine war. pic.twitter.com/cbiwcO6KsF — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) July 12, 2025

Relația tot mai apropiată dintre Rusia și Coreea de Nord ridică îngrijorări în rândul statelor occidentale. Transferurile de armament, implicarea directă pe front și retorica dură împotriva Ucrainei și a aliaților occidentali arată că Moscova și Phenianul își construiesc o alianță strategică, cu potențial destabilizator în mai multe regiuni, scrie sursa citată.

Kim Jong Un s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în 2023. Și atunci, liderul nord-coreean a promis „să sprijine întotdeauna deciziile președintelui Putin și ale conducerii rusești”.

Întâlnirea a avut loc în noul complex turistic din Wonsan

Întâlnirea dintre Serghei Lavrov și Kim Jong Un a avut loc în orașul Wonsan, unde tocmai a fost inaugurat un complex turistic major. Zona este una dintre cele mai importante investiții ale regimului nord-coreean în infrastructura de vacanță și găzduiește și reședințe de vară ale elitei de la Phenian.

Stațiunea turistică Wonsan-Kalma este o zonă de agrement aflată pe coasta de est a țării și promite distracție pentru 20.000 de persoane. Complexul include hoteluri înalte, parcuri acvatice, piscine, plaje amenajate și cazare în stil occidental.

Kim a fost însoțit la ceremonia de inaugurare de soția sa, Ri Sol Ju, și de fiica sa, Kim Ju Ae, considerată de mulți ca fiind succesoarea sa.