Poziția Rusiei rămâne neschimbată

Moscova şi-a reafirmat poziţia neschimbată cu privire la încheierea războiului din Ucraina, insistând asupra retragerii complete a forţelor Kievului din regiunile revendicate de Kremlin.

Aleksei Fadeev, director adjunct în Ministerul rus de Externe, a declarat: „Considerăm consultările solicitate de europeni ca fiind acţiuni nesemnificative din punct de vedere politic şi practic. Verbal, europenii susţin eforturile diplomatice ale Washingtonului şi Moscovei pentru a rezolva criza ucraineană, dar, în realitate, Uniunea Europeană le sabotează” .

Oficialul rus a acuzat UE că va continua să furnizeze arme şi finanţare Kievului, indiferent de rezultatul summitului ruso-american.

În contextul unor speculaţii media privind posibile compromisuri teritoriale din partea Rusiei, Fadeev a clarificat: „Poziţia Rusiei rămâne neschimbată şi a fost exprimată în această sală cu puţin peste un an în urmă, pe 14 iunie 2024” .

Această declaraţie face referire la un discurs al lui Putin în care acesta a prezentat condiţiile Rusiei pentru încheierea conflictului.

Condițiile lui Putin

Printre cerinţele lui Putin se numără:

Retragerea trupelor ucrainene din zonele din Doneţk, Zaporojie şi Herson controlate încă de Kiev. Renunţarea oficială a Ucrainei la planurile de aderare la NATO. Garantarea drepturilor vorbitorilor de limbă rusă din Ucraina. Recunoaşterea că Crimeea, Luhansk, Doneţk, Zaporojie şi Herson fac parte din Rusia.

Aceste condiţii au fost respinse de Ucraina la momentul respectiv.

Controlul teritorial actual

În prezent, Rusia controlează aproximativ 19% din teritoriul Ucrainei, incluzând:

Crimeea

Întreaga regiune Luhansk

Peste 70% din regiunile Doneţk, Zaporojie şi Herson

Zone din regiunile Harkov, Sumî, Mîkolaiv şi Dnipropetrovsk

Poziția Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă asupra unui armistiţiu înainte de orice discuţii teritoriale. El respinge propunerile Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din Donbas şi cedarea liniilor defensive.

Majoritatea ţărilor recunosc graniţele Ucrainei din 1991, respingând anexările Rusiei.

Întâlnirea Trump-Putin

Summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programat pentru vineri în Alaska, reprezintă prima întâlnire la nivel înalt între SUA şi Rusia din 2021.

Trump a sugerat că ambele părţi vor trebui să facă concesii teritoriale pentru a ajunge la un acord de pace. Această poziţie contrastează cu cea a Ucrainei şi a majorităţii aliaţilor săi occidentali.

Înaintea consultărilor cu Trump, liderii europeni şi-au exprimat sprijinul pentru Ucraina. Trump a descris aceşti lideri ca fiind „oameni extraordinari” care doresc pacea în Ucraina.

Rusia, prin vocea lui Fadeev, a criticat dur această abordare: „Retorica UE despre presupusul sprijin pentru căutarea unei soluţii paşnice este doar o încercare de a sabota din nou procesul de soluţionare” .

Oficialul rus a acuzat UE că foloseşte conflictul pentru a justifica „investiţiile politice şi financiare fără precedent în militarizarea forţată a Europei” şi pentru a explica „stagnarea economiei europene” .

Fadeev a confirmat că ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, va fi prezent la întâlnirea Trump-Putin de vineri.

