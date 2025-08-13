Printre constantele din cariera turbulentă a lui Donald Trump se numără talentul pentru dramă și încrederea în abilitățile sale de negociator. Invitându-l pe Vladimir Putin, Trump va avea parte din plin de prima calitate și își va pune la încercare „talentul” de afacerist.

Trump va discuta cu omologul său rus despre războiul din Ucraina vineri, în Alaska, în cadrul primei întâlniri bilaterale dintre cei doi președinți de la summitul de la Helsinki din 2018, unde Trump a fost intimidat, iar imaginea sa a fost bântuită mult timp după aceea.

Oficialii americani au declarat că Putin însuși a sugerat întâlnirea. Trump a acceptat să-l invite, în ciuda declarațiilor publice în care și-a exprimat frustrarea față de refuzul lui Putin de a accepta orice propunere de încetare a războiului.

Invitația lui Trump adresată lui Putin, care este pus sub acuzare de Curtea Penală Internațională, pune efectiv capăt ostilității Occidentului față de președintele rus de la invazia Ucrainei din februarie 2022, al cărei lider, Volodimir Zelenski, a calificat călătoria în Alaska drept o „victorie personală” pentru Putin.

Trump și consilierii săi au încercat rapid să minimizeze importanța acestui gest.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-un interviu radio că întâlnirea „nu este o concesie” și că Trump vrea „să-l privească pe acest om de cealaltă parte a mesei” și să vadă dacă este serios.

Trump, exprimându-se cu o umilință neobișnuită pentru el în ceea ce privește diplomația, a declarat că este vorba de o „întâlnire de sondare” care nu va duce în sine la un acord privind Ucraina.

El a spus că va vorbi imediat după summit cu Zelenski și alți lideri europeni, care au insistat cu toții ca Ucraina să nu fie exclusă din discuțiile privind soarta sa.

„În trecut, liderii europeni au avut experiența că cel care vorbește ultimul cu Donald Trump face cea mai importantă impresie”, a declarat Liana Fix, membră a Consiliului pentru Relații Externe.

Există „o dorință foarte puternică în Donald Trump de a fi cel care aduce pacea în Ucraina – chiar și pentru un moment fugitiv, pentru a avea imaginea lui în care este de acord cu Vladimir Putin asupra unui armistițiu”, a spus ea.

Ultima schimbare de strategie

Trump a promis că va pune capăt războiului, care a provocat zeci de mii de victime, în termen de 24 de ore de la întoarcerea la Casa Albă. Dar a constatat că drumul este dificil, iar tactica sa s-a schimbat radical.

Trump l-a certat pe Zelenski în timpul unei întâlniri aprinse, filmată la Casa Albă, în care vicepreședintele J.D. Vance a acuzat Ucraina de ingratitudine față de sprijinul acordat de SUA, pe care Trump l-a întrerupt brusc.

Ucraina a realizat rapid că trebuie să accepte abordarea lui Trump și a semnat acordul de încetare a focului.

Când Putin nu a făcut același lucru, Trump a amenințat cu sancțiuni împotriva Rusiei, pentru ca apoi să accepte să se întâlnească cu Putin.

„Simpla organizare a unui astfel de summit va fi o victorie pentru Putin”, a declarat analistul politic rus Konstantin Kalachev.

„Putin nu i-a oferit nimic semnificativ lui Trump, iar Trump deja îl invită în Alaska”, a adăugat el, calificând lipsa de noi sancțiuni din partea SUA ca o „victorie necondiționată” pentru Rusia.

Trump a respins criticile potrivit cărora ar fi prea blând, subliniind că a majorat tarifele pentru India, un cumpărător important de petrol rusesc.

Dar Trump a insistat și pentru concesii din partea lui Zelenski, care a refuzat să cedeze orice teritoriu ocupat cu forța de Rusia.

George Beebe, fost director al departamentului de analiză a Rusiei la CIA, în prezent director de strategie generală la Quincy Institute, care susține reținerea militară, a declarat că Trump ar putea începe să elaboreze contururile unui acord pentru a pune capăt războiului.

Rusia ar putea accepta cu greu aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă, în schimb, aceasta nu va adera la NATO, alianța militară transatlantică, a spus Beebe.

„Atât timp cât această relație se limitează la legături politice și economice, cred că este ceva cu care pot trăi”, a spus Beebe despre Rusia.

El a adăugat însă că un summit la nivel prezidențial organizat în așa scurt timp a creat așteptări care s-ar putea să nu fie îndeplinite.

„Trump abordează o problemă plină de pericole politice și nu există absolut nicio garanție că va avea succes”, a spus Beebe.

Un nou incendiu violent într-o regiune populară din Grecia. Intervin zeci de pompieri români și cehi
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților"
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Știri România 10:46
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!"
Stiri Mondene 11:02
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!”
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune"
Stiri Mondene 10:23
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune”
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 12 aug.
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 12 aug.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
