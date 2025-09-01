Mesajul lui Putin de la forumul din Tianjin

Liderul de la Kremlin a vorbit în cadrul forumului Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat la Tianjin, China. El a subliniat că Rusia apreciază implicarea altor puteri globale în încercarea de a pune capăt conflictului.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei ucrainene”, a spus Putin, potrivit Reuters.

Vladimir Putin desfășoară în aceste zile o vizită rară în China alături de alţi 25 de şefi de state şi guverne din Asia Centrală şi Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin a fost primit cu covor roşu la Tianjin, unde participă la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Rolul summitului din Alaska

Putin a legat aceste declarații de întâlnirea cu Donald Trump, unde cele două state ar fi ajuns la „înțelegeri” care, susține el, ar putea contribui la apropierea unui acord de pace.

„Aș dori să menționez, de asemenea, că înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei întâlniri dintre Rusia și SUA din Alaska, sper, contribuie și ele la atingerea acestui obiectiv”, a mai adăugat liderul rus.

Ce s-a întâmplat în Alaska

Summitul din Alaska a fost primul de acest fel între Putin și Trump de la revenirea republicanului la Casa Albă. Deși detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice, ambele părți au transmis mesaje prudente, lăsând loc de interpretare în privința posibilelor compromisuri legate de Ucraina.

Războiul declanșat de Rusia în februarie 2022 a intrat în al patrulea an, iar până acum încercările de mediere din partea statelor occidentale sau asiatice nu au dus la o încetare a focului. Declarațiile lui Putin, în care face referire explicit la „înțelegeri” cu Statele Unite, sugerează că Rusia încearcă să arate disponibilitate pentru negocieri, însă condițiile concrete rămân necunoscute.

China și India, menționate ca mediatori

Atât China, cât și India și-au prezentat în ultimii doi ani disponibilitatea de a juca un rol în detensionarea conflictului. Beijingul a propus un plan de pace în 12 puncte, însă Occidentul l-a privit cu scepticism, considerând că favorizează pozițiile Moscovei. India, la rândul ei, a evitat să condamne deschis Rusia și a încercat să mențină relații echilibrate atât cu Kremlinul, cât și cu statele occidentale.