După ce inițial s-a arătat deschis la negocieri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a exclus o întâlnire a lui Putin cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Într-un interviu la NBC, Lavrov a declarat: „Nu este planificată nicio întâlnire” și a subliniat că o astfel de întâlnire ar necesita un acord prealabil care să respecte „agendea prezidențială” a lui Putin.

Lavrov a adăugat că „agenda” include condiții stricte: Ucraina să renunțe public la aderarea la NATO, Zelenski să abroge legile care, conform Rusiei, interzic „limba rusă” și să accepte cerințe teritoriale nespecificate. Totodată, Lavrov a reiterat că Rusia nu îl consideră pe Zelenski un președinte „legitim”, deși îl recunoaște ca „șef de facto al regimului”.

În ultima săptămână, Rusia a cerut ca niciun soldat european să nu fie desfășurat în Ucraina pentru a asigura pacea și a solicitat un veto asupra oricăror garanții de securitate postbelice pentru Kiev. În plus, Moscova insistă ca Ucraina să cedeze jumătate din regiunea Donbas, pe care Rusia încearcă să o controleze din 2014.

Aceste cerințe contrazic declarațiile anterioare făcute la Anchorage. Vicepreședintele JD Vance a declarat pentru NBC: „Au recunoscut că nu vor putea instala un regim marionetă la Kiev și, important, au recunoscut că va exista o anumită garanție de securitate pentru integritatea teritorială a Ucrainei.”

De la începutul invaziei, Putin a susținut că scopul său este eliminarea unui presupus regim „neonazist” din Kiev, deși Zelenski este de origine evreiască. În plus, liderul rus continuă să afirme că Ucraina este parte a Rusiei și nu ar fi trebuit să devină independentă.

Dacă Putin ar fi fost serios în privința unui acord de pace, ar fi renunțat la aceste poziții și ar fi permis echipei sale să negocieze sincer. În schimb, acțiunile sale par să-l submineze nu doar pe Zelenski, ci și pe Trump.

Președintele american a reacționat pe rețelele sociale, afirmând că „este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca” țara invadatorului. Acest comentariu sugerează că Washingtonul ar putea oferi Ucrainei mai multe resurse pentru a lovi în interiorul Rusiei.

Trump a lăsat deschise opțiuni precum sancțiuni secundare care ar putea afecta economia Rusiei și capacitatea sa militară. După summitul din Alaska, Trump a dat Rusiei un termen de două săptămâni pentru a organiza o întâlnire directă între Putin și Zelenski, considerată esențială pentru un acord de pace.

O săptămână a trecut deja, iar Rusia nu a făcut altceva decât să insiste asupra unor cerințe care echivalează cu capitularea Ucrainei. Putin pare să testeze limitele răbdării lui Trump, punând în aplicare „arta ieșirii fără acord”. Conform NY Post, liderul rus riscă să subestimeze reacția președintelui american, care ar putea lua măsuri pentru a contracara această strategie.

NY Post, care e un susținător deschis al lui Trump, scrie la finalul analizei: „Rusul crede, evident, că va scăpa nepedepsit după ce l-a umilit pe liderul Lumii Libere; n-i va plăcea când Trump va lua în sfârșit măsuri pentru a risipi această iluzie”.

