Ce speră să obțină

Pe agenda sa se află și o întâlnire bilaterală cu omologul chinez, sperând să obţină promisiunea că Beijingul va susţine mai departe Rusia în războiul din Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, conform presei de stat chineze şi ruse, pentru un summit regional de securitate despre care Beijingul speră că poate contracara influenţa occidentală în afacerile globale.

Întâmpinat la Tianjin de înalți oficiali

Pentru această vizită rară de patru zile în China, vecin şi cel mai mare partener comercial al Rusiei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roşu, fiind primit pe pistă de înalţi oficiali ai oraşului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenţia rusă TASS.

Russian President Vladimir #Putin arrived in the northern Chinese port city of Tianjin on Sunday for the upcoming #SCO2025. pic.twitter.com/KsoWwBTfKH — CGTN (@CGTNOfficial) August 31, 2025

Legăturile dintre China şi Rusia sunt „la cele mai bune niveluri din istorie”, devenind „cele mai stabile, mature şi semnificative din punct de vedere strategic dintre ţările majore”, a precizat postul de televiziune de stat chinez CCTV în relatarea sa despre sosire.

Recomandări Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Pentru Moscova, întâlnirea este o oportunitate de a obține sprijin diplomatic, în contextul sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei.

Summit de securitate la Shanghai

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înfiinţarea grupului în 2001 între şase naţiuni eurasiatice.

Acest bloc axat pe securitate s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenţi şi 16 ţări cu statut de participanţi dialog şi observatori. Mandatul său s-a extins de la securitate şi combaterea terorismului la cooperare economică şi militară.

Se aşteaptă ca Xi Jinping să folosească summitul pentru a sugera cum ar arăta o ordine internaţională post-americană, oferind în acelaşi timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, afectată de sancţiuni din cauza invaziei din Ucraina.

Se întâlnește cu Xi Jinping

Putin se va afla în China de duminică până miercuri, în cadrul unei vizite de patru zile. Liderul rus va participa mai întâi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat timp de două zile în portul Tianjin, după care va merge la Beijing pentru convorbiri cu președintele chinez Xi Jinping și pentru a asista la un amplu spectacol militar ce marchează încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Recomandări Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede

Vizita survine într-un context în care președintele rus încearcă să contracareze încetinirea comerțului bilateral, în timp ce războiul din Ucraina continuă.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, China a sprijinit Moscova, achiziționând petrol rusesc și vânzând bunuri, de la automobile la electronice, ceea ce a dus la un record al comerțului bilateral de 245 de miliarde de dolari în 2024. Putin și Xi au declarat în 2022 un parteneriat strategic „fără limite” și s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu.

China e gata să trimită trupe de menținerea a păcii în Ucraina, cu o singură condiție

China este pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unei încetări a focului, potrivit unor surse anonime din UE. Această mișcare ar putea avea implicații semnificative pentru conflictul în curs, relatează publicația ucraineană The Kyiv Independent.

China ar fi dispusă să desfășoare forțe de menținere a păcii doar cu un mandat ONU. Această informație vine în contextul relațiilor strânse dintre China și Rusia, descrise de Vladimir Putin ca fiind o alianță.

Anunțul Chinei a generat reacții mixte. Unii consideră că o coaliție mai largă ar putea face ideea unei forțe de menținere a păcii mai acceptabilă pentru Rusia. Însă există și îngrijorări. Un diplomat de rang înalt din UE a declarat: „există și pericolul să vrea China în primul rând să spioneze Ucraina și, în cazul unui conflict, va adopta o poziție clar prorusă în loc de o poziție neutră”.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE