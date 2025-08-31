Ce speră să obțină

Pe agenda sa se află și o întâlnire bilaterală cu omologul chinez, sperând să obţină promisiunea că Beijingul va susţine mai departe Rusia în războiul din Ucraina. 

Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, conform presei de stat chineze şi ruse, pentru un summit regional de securitate despre care Beijingul speră că poate contracara influenţa occidentală în afacerile globale. 

Întâmpinat la Tianjin de înalți oficiali

Pentru această vizită rară de patru zile în China, vecin şi cel mai mare partener comercial al Rusiei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roşu, fiind primit pe pistă de înalţi oficiali ai oraşului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenţia rusă TASS.

Legăturile dintre China şi Rusia sunt „la cele mai bune niveluri din istorie”, devenind „cele mai stabile, mature şi semnificative din punct de vedere strategic dintre ţările majore”, a precizat postul de televiziune de stat chinez CCTV în relatarea sa despre sosire.

Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Recomandări
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde

Pentru Moscova, întâlnirea este o oportunitate de a obține sprijin diplomatic, în contextul sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei.

Summit de securitate la Shanghai

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înfiinţarea grupului în 2001 între şase naţiuni eurasiatice. 

Acest bloc axat pe securitate s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenţi şi 16 ţări cu statut de participanţi dialog şi observatori. Mandatul său s-a extins de la securitate şi combaterea terorismului la cooperare economică şi militară. 

Se aşteaptă ca Xi Jinping să folosească summitul pentru a sugera cum ar arăta o ordine internaţională post-americană, oferind în acelaşi timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, afectată de sancţiuni din cauza invaziei din Ucraina.

Se întâlnește cu Xi Jinping

Putin se va afla în China de duminică până miercuri, în cadrul unei vizite de patru zile. Liderul rus va participa mai întâi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat timp de două zile în portul Tianjin, după care va merge la Beijing pentru convorbiri cu președintele chinez Xi Jinping și pentru a asista la un amplu spectacol militar ce marchează încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. 

Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede
Recomandări
Vigilenții anti-migrație din Europa alimentează temerile sociale și extrema dreaptă. România se face că nu-i vede

Vizita survine într-un context în care președintele rus încearcă să contracareze încetinirea comerțului bilateral, în timp ce războiul din Ucraina continuă.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, China a sprijinit Moscova, achiziționând petrol rusesc și vânzând bunuri, de la automobile la electronice, ceea ce a dus la un record al comerțului bilateral de 245 de miliarde de dolari în 2024. Putin și Xi au declarat în 2022 un parteneriat strategic „fără limite” și s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu.

China e gata să trimită trupe de menținerea a păcii în Ucraina, cu o singură condiție

China este pregătită să trimită forțe de menținere a păcii în Ucraina în cazul unei încetări a focului, potrivit unor surse anonime din UE. Această mișcare ar putea avea implicații semnificative pentru conflictul în curs, relatează publicația ucraineană The Kyiv Independent.

China ar fi dispusă să desfășoare forțe de menținere a păcii doar cu un mandat ONU. Această informație vine în contextul relațiilor strânse dintre China și Rusia, descrise de Vladimir Putin ca fiind o alianță.

Anunțul Chinei a generat reacții mixte. Unii consideră că o coaliție mai largă ar putea face ideea unei forțe de menținere a păcii mai acceptabilă pentru Rusia. Însă există și îngrijorări. Un diplomat de rang înalt din UE a declarat: „există și pericolul să vrea China în primul rând să spioneze Ucraina și, în cazul unui conflict, va adopta o poziție clar prorusă în loc de o poziție neutră”.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
A doua zi de Big Little Festival: Smiley i-a făcut pe părinți și copii să danseze împreună
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
Viva.ro
Ioana Ginghină și-a prins soțul: „O doamnă – divorțată și cu doi copii, I-a trimis niște poze deocheate și...". A aflat tot și spune că soțul ei e disperat acum. Ce a făcut când a aflat: „Nu m-am despărțit, încă...”.
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Unica.ro
E bogat și are cu ce să se mândrească! Uite ce nepoți frumoși are Traian Băsescu, la 73 de ani! Zici că-s scoși din revistă! FOTO
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
Elle.ro
Mare SURPRIZĂ la PRO TV! Cine îl înlocuiește pe Dragoș Bucur în juriul emisiunii „Românii au talent”: „Încerc din răsputeri să nu dezamăgesc”
gsp
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
GSP.RO
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
GSP.RO
„Un om îngrozitor!” Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cum arată astăzi actorii din „Caracatița”, serialul care i-a înnebunit pe români. Din păcate, o îndrăgită actriță din serial a murit. Comisarul Corrado Cattani are aproape 80 de ani
Avantaje.ro
Cum arată astăzi actorii din „Caracatița”, serialul care i-a înnebunit pe români. Din păcate, o îndrăgită actriță din serial a murit. Comisarul Corrado Cattani are aproape 80 de ani
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos
Tvmania.ro
Cum arată vacanța de lux a Andreei Esca la 53 de ani! Soțul ei a făcut publice imagini WOW din Mykonos

Alte știri

Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Exclusiv
Știri România 14:00
Profesorul de economie Silviu Cerna susține că „terapia de șoc” folosită de Javier Milei în Argentina ar trebui aplicată și în România: „E nevoie de mare fermitate”
Bătaie generală într-o parcare din Focșani, după ce o șoferiță care făcea drifturi a lovit mai multe mașini parcate | VIDEO
Știri România 13:56
Bătaie generală într-o parcare din Focșani, după ce o șoferiță care făcea drifturi a lovit mai multe mașini parcate | VIDEO
Parteneri
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Adevarul.ro
Victoria care a creat o superputere europeană. Imperiul născut din praf de pușcă ce a schimbat soarta Europei și a influențat România
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv
Fanatik.ro
Fostul căpitan al lui Dinamo și al naționalei României, scandal șocant cu soția care a cerut ordin de protecție! Stenograme incendiare: „Infidelități și foarte mult alcool” / „S-a legat cu punga la cap să se sugrume”. Exclusiv

Monden

Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali. Nunta respectă mai multe tradiții turcești și ține două zile
Stiri Mondene 15:04
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali. Nunta respectă mai multe tradiții turcești și ține două zile
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii s-a pozat cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mă simt recunoscătoare și mândră”. E originară din Republica Moldova
Stiri Mondene 14:03
Ispita Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii s-a pozat cu Nicușor Dan și Maia Sandu: „Mă simt recunoscătoare și mândră”. E originară din Republica Moldova
Parteneri
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
Elle.ro
Vedetele noastre s-au căsătorit religios! PRIMELE imagini de la nunta lor. Ce tematică inedită au ales pentru eveniment. FOTO
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Unica.ro
„Nimeni nu știe că eu am fost la Sanremo. Am cântat după Tina Turner”. Octavian Ursulescu o contrazice pe Dida Drăgan, care susține că a cântat la celebrul Festival Sanremo: „Nici nu se pune problema!”. Ce a povestit criticul muzical
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Viva.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut după schimbările din ultimii ani! Uluitor, cum arată fiica fostului președinte nemachiată și fără filtre de înfrumusețare, fotografiată pe stradă într-o ținută casual
Parteneri
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
TVMania.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look înainte de naștere. Transformarea i-a uimit pe fani: „Ați luat-o razna”
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
ObservatorNews.ro
Teroare într-o pizzerie din Italia. Un român a luat la pumni bucătarul bengalez, a furat încasările și a fugit
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Libertateapentrufemei.ro
Andreea Esca, zi de naștere cu stil: decolteu abisal la plajă, vacanță în Mykonos, resort de lux și invitați surpriză
Parteneri
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
GSP.ro
„Ne-am lovit de o altă realitate!” » Imagini nepublicate cu Dan Alexa și Gabi Tamaș în Asia Express: „Nu cred că voi mai trăi așa ceva”
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
GSP.ro
„Prima oară când câștig un meci de la toaletă”. Dramă la US Open cu favoritul publicului
Parteneri
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Mediafax.ro
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Wowbiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD.ro
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
KanalD.ro
Accident cu 8 victime pe A1, pe sensul București-Pitești. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Politic

Nicuşor Dan: Poate n-ar fi rău să copiem Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică
Politică 11:27
Nicuşor Dan: Poate n-ar fi rău să copiem Marea Dictare Naţională. Am putea să începem cu clasa politică
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei - Sondaj Avangarde
Politică 10:14
Situație strânsă la alegerile pentru Primăria Capitalei. Daniel Băluță, la egalitate cu Ciprian Ciucu. Cine vine după ei – Sondaj Avangarde
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cine este și cât de bine arată soacra lui Răzvan Marin. Multă lume o confundă cu fiica ei, Crina
Fanatik.ro
Cine este și cât de bine arată soacra lui Răzvan Marin. Multă lume o confundă cu fiica ei, Crina
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile