Scurta poveste de viață a Ralucăi Maria Pătulea, tânăra căreia iubitul libian i-a tăiat gâtul de la o ureche la alta, este una impresionată în care ambiția și dorința de a-și împlini visul de a deveni un celebru avocat au ajutat-o să treacă peste orice bariere. Chiar și atunci când, elevă fiind, medicii i-au înlocuit ochiul drept cu o proteză din cauza unei afecțiuni cronice, Raluca nu s-a abătut de la drumul ei. Deși pe jumătate oarbă, tânăra și-a terminat studiile cu brio, a învățat patru limbi și mai avea doar un pas până să îmbrace roba de apărător. Drogat, Ahmed Othman i-a interzis visul și a ucis-o cu o lovitură de cuțit…

Raluca s-a imaginat dintotdeauna îmbrăcată în robă, pledând cu pricepere la bară procese importante, judecate la nivel internațional. Și, pentru ca visu-i să atingă orizontul împlinirilor, fata a sacrificat totul. S-a dedicat învățăturii. A fost mereu prima în clasa ei. La școală, la liceu…Nici măcar atunci când părinții – Gheorghe (50 de ani) și Daniela (45 de ani) -, au lăsat țara amanet trecutului și au căutat o pâine mai albă printre străini, în sudul Italiei, eleva de atunci nu s-a abătut nici un pas de la idealurile ei.

”Raluca avea doar 11 ani când părinții ei au plecat în Italia, în Sicilia. Aici tatăl era pădurar, iar mama vânzătoare. Aveau salarii mici, nu se mai ajungeau cu banii. Au plecat la muncă departe de casă ca să le asigure un drum în viață celor două fete ale lor…Raluca și sora ei mai mică, Laura, au rămas în grija bunicilor, iar părinții le trimiteau din Italia tot ce aveau nevoie ca să ducă aici un trai liniștit, dar și ca să-și termine studiile. Bani, îmbrăcăminte, încălțăminte, laptop-uri….Acasă veneau de câteva ori pe an, iar la telefon vorbeau zilnic. Copiii ăștia nu au fost lăsați de izbeliște. Ba dimpotrivă, toată familia s-a ocupat de ei…”, ne-a povestit o rudă a familiei Pătulea.

Pe la 14 ani, pe când era elevă în clasa a opta, Raluca a fost supusă unei delicate intervenții chirurgicale de înlocuire a globului ocular drept cu o proteză specială. Practic, din cauza unei afecțiuni cronice care i-a ”măcinat” vederea, Raluca a rămas pe jumătate oarbă. Mai putea vedea doar cu un singur ochi.

Plecată de cinci ani din satul băcăuan Glăvănești, tânăra a luat drumul Capitalei unde a devenit studentă la ”Drept” și, mai apoi, masterand. Cum a ajuns însă Raluca – un copil excepțional, eminent, care a terminat liceul cu o medie care se apropie de zece -, în anturajul libianului Ahmed Othman, nimeni nu știe exact. Familia bănuiește că l-ar fi putut cunoaște în foarte multele ei activități de voluntariat în care s-a implicat prin organizații non-profit.

”Ralu a stat la început singură, într-un apartament închiriat. Apoi, după vreun an, s-a mutat la cămin, cu o colegă. Când a absolvit, după doi-trei ani de stat în cămin, a plecat din nou cu chirie, tot singură, în apartamentul în care avea să fie omorâtă. În afara perioadei în care a locuit la cămin cu o fată, Ralu a stat mereu singură. Pe libian cred că l-a cunoscut la activitățile de voluntariat în care se tot implica. S-o fi îndrăgostit de el…Au stat împreună vreun an, ca prieteni, iar acum patru luni s-au despărțit. Niciodată Ralu nu s-a plâns că în relația cu el e vreo problemă, de droguri nici vorbă!. Ba chiar se înscrisese la o altă facultate unde învăța araba, ca să comunice cu el. Vorbea patru limbi: engleza, franceza, italiana și araba…De ce s-a dus la ea? De ce a omorât-o? Cred că pentru bani de droguri, că știa că familia îi trimite. L-a refuzat și…Aud că i-a omorât și pisica. Un motan pe care Raluca îl găsise în fața blocului…. ”, încearcă ruda fetei să înțeleagă cum s-a putut întâmpla ca drumul Ralucăi să se intersecteze cu cel al asasinului.