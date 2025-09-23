Reacția Dianei Șoșoacă după ce a fost acuzată de 11 infracțiuni

Parchetul General cere ridicarea imunității de europarlamentar

Procurorul general al României a cerut Parlamentului European, marți, 23 septembrie, ridicarea imunității de europarlamentar Dianei Șoșoacă. Ridicarea imunității nu înseamnă pierderea mandatului de europarlamentar, ci permite autorităților să continue ancheta.

Europarlamentara a fost chemată, marți, la Parchetul General, pentru a fi audiată în calitate de suspect pentru săvârșirea a 11 infracțiuni. Ea a susținut că a transmis în scris procurorilor că nu poate fi prezentă pentru că se află la Bruxelles, la Parlamentul European.

De asemenea, Diana Șoșoacă a acuzat autoritățile că încearcă să o reducă la tăcere printr-o execuție publică cu scop politic.

„Să ai 11 capete de acuzare pentru că vorbești despre istoria României, asta face din mine un erou. Vreau să vă păstrați cu toții demnitatea și onoarea, vreau să fiți la fel de luptători, verticali, demni, onorabili și luptăm până la capăt. Indiferent că mă vor aresta, vom merge înainte”, a precizat Diana Șoșoacă, într-un live pe Facebook, în timp ce se află la Parlamentul European.

Lidera partidului SOS România a citat din Mihai Eminescu și a afirmat că „întreaga lume a devenit o casă de nebuni”.

„Să știți că Eminescu spunea clar: «să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni» ( Scrisoarea III n.r.). Nu numai în România, întreaga lume a devenit o casă de nebuni, de aceea i se dă foc în fiecare zi. A avut dreptate Eminescu. Nu mi-e frică. Să nu cumva să îndrăzniți să vă fie frică. Asta vor să facă. În momentul în care vă este frică, au câștigat…”, a mai spus ea.

Infracțiunile de care este acuzată Diana Șoșoacă

Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Diana Șoșoacă, sub aspectul săvârșirii a 11 infracțiuni.

Acestea sunt:

„4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, se arată în comunicatul procurorilor.

Cazul ar avea legătură și cu acuzaţiile din urmă cu patru ani aduse Dianei Şoşoacă şi fostului ei soţ, când cei doi soţi ar fi sechestrat şi agresat o echipă de jurnalişti italieni. La acea vreme, Diana Șoșoacă a fost acuzată de jurnalista italiană Lucia Gorraci că, în timpul unui interviu, a fost sechestrată, iar fostul soț al europarlamentarei, ar fi mușcat-o de mână.

„Există deja o hotărâre… S-a stabilit foarte clar că nu i-a sechestrat nici dracu! Mai bine îi sechestra dracu‘”, spune , marți, Diana Șoșoacă, pe Facebook, într-un live.

Legat de infracțiunile privind promovarea, în public, a unor idei sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, Parchetul General s-a autosesizat, în octombrie 2024, şi a deschis un dosar penal după ce Diana Şoşoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.

De asemenea, la sfârșitul lunii noiembrie 2024, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare.

Totodată, în luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid.



Pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: „Nimeni nu l-a egalat vreodată”.

