Impactul căldurii asupra mașinilor

Potrivit explicațiilor oferite de Autospecial și Norauto, temperaturile ridicate pot provoca o creștere a numărului de defecțiuni și vizite la service, mai ales în cazul mașinilor hibride și electrice.

Bateria: Căldura excesivă poate face ca acidul din baterie să se evapore mai rapid, crescând riscul de defectare, mai ales dacă bateria este aproape de sfârșitul duratei sale de viață.

Lichidele: Temperaturile ridicate pot provoca evaporarea lichidelor esențiale, cum ar fi lichidul de răcire sau antigelul, importante pentru prevenirea supraîncălzirii motorului. Este important, de asemenea, să verifici lichidul de frână și uleiul, asigurându-te că sistemul de răcire funcționează corect pentru a preveni defecțiuni grave.

Anvelopele: Căldura asfaltului poate provoca explozii sau înțepături, precum și o uzură prematură a anvelopelor. Este esențial să verifici periodic starea anvelopelor, inclusiv uzura și presiunea acestora, și să te asiguri că nu au umflături, tăieturi sau deformări.

Sistemul de frânare: Sistemul de frânare poate funcționa mai slab în condiții de căldură extremă. Pentru a evita problemele, se recomandă să nu faci frânări prelungite, permițând răcirea corespunzătoare a frânelor.

Alternatorul și sistemele electronice: Alternatorul este unul dintre componentele cele mai afectate de căldură, generând frecvente vizite la service în timpul verii. De asemenea, temperaturile ridicate pot deteriora sistemele electronice precum navigația, panourile digitale și sistemele de infotainment.

Alte componente: Elemente precum tapițeria, bordul, ștergătoarele, farurile și garniturile pot fi, de asemenea, afectate de căldură.

Sfaturi pentru protejarea vehiculului de căldură

Parcare: Evită să parchezi pe stradă în cele mai fierbinți ore ale zilei și în zone însorite. Dacă este posibil, folosește un garaj închis sau caută locuri umbrite. De asemenea, folosește huse pentru a proteja mașina.

Protecție interioară: Utilizează huse pentru scaune și volan și montează parasolare sau perdele pentru a proteja interiorul mașinii, în special componentele electronice.

Utilizare regulată: Nu lăsa mașina parcată pentru perioade lungi de timp. Pornește și mișcă vehiculul frecvent pentru a-l menține în stare bună.

Reviste periodice: Verifică regulat mașina pentru a te asigura că toate sistemele funcționează corect.

Umiditate: Ține cont de faptul că umiditatea, combinată cu căldura, poate afecta sistemul electric al mașinii. Poate provoca, de asemenea, probleme la alternator, demaror, curea și furtunurile de frână.

Aer condiționat: Folosește aerul condiționat și climatizarea pentru a menține o temperatură optimă în mașină. Pornește-l înainte de a pleca pentru confort sporit și aerisește vehiculul deschizând ușile și geamurile înainte de a urca, mai ales în orele cele mai calde.

Luarea acestor măsuri de precauție poate ajuta la protejarea vehiculului de efectele adverse ale căldurii și la asigurarea funcționării sale corecte pe durata verii.

De asemenea, iată care sunt cele cinci obiecte pe care nu trebuie să le lași niciodată în mașină în plină caniculă.



