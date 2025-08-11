Cod roșu de caniculă și cod galben de vânt în România

Meteorologii au prelungit avertizările de caniculă și pentru ziua de 11 august. Temperaturi de foc vor fi înregistrate în Olt și Mehedinți, cu maxime de până la 41 de grade.

@capturing_cars 5 things you should never leave in your hot car #car #cars #vehicle #vehicles #automobile #driver #fyp #motors #motor #automotive #carsofinstagram #carsoftiktok #carcontent #driving #top5 #summer #hotcar #thingstoavoid #heat #dontdoit #water #bottledwater #sunglasses #suncream #sunscreen #medication #powerbank #mobilephone #phone #summersday ♬ original sound - Capturing Cars

Un fotograf auto și fost vânzător de mașini, cunoscut pe TikTok sub numele „Capturing Cars”, a explicat ce obiecte obișnuite pot provoca probleme serioase atunci când sunt abandonate în interiorul unui vehicul încins.

Apa îmbuteliată în sticle de plastic

În zilele toride, apa este esențială pentru hidratare, dar expertul recomandă să fie păstrată în sticle reutilizabile, nu în recipiente de plastic de unică folosință. Motivul? În condiții de căldură și umezeală, bacteriile pot prolifera rapid într-o sticlă deschisă.

De asemenea, BPA – o substanță chimică prezentă în unele recipiente din plastic – poate trece în apă atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, iar lumina concentrată prin sticlă poate chiar provoca un risc de incendiu.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Ochelarii de soare

Deși sunt esențiali pentru o vizibilitate bună la volan, ochelarii nu trebuie lăsați pe bord.

„Razele soarelui pot topi sau deforma ramele din plastic. Deformarea poate crăpa lentilele și poți strica o pereche bună de ochelari. Mi s-a întâmplat în trecut”, a explicat specialistul.

Crema de protecție solară

Mulți șoferi țin o sticluță de cremă cu SPF în torpedo, dar temperaturile ridicate îi pot reduce eficiența. Căldura excesivă poate afecta ingredientele active, iar produsul nu va mai oferi nivelul de protecție trecut pe ambalaj. Crema de soare trebuie păstrată într-un loc răcoros și uscat din locuință și luată doar când este necesar.

Medicamentele

Căldura extremă sau frigul pot deteriora medicamentele. NHS recomandă ca tratamentele de tip „ambient” să fie păstrate la temperaturi între 15°C și 25°C. Într-o mașină expusă soarelui, temperatura poate depăși rapid acest interval.

„În special lucruri precum insulina, dacă ai nevoie de ea, nu o lăsa în mașină. Căldura poate distruge ingredientele active din orice medicament”, a subliniat specialistul.

Lista include atât analgezice uzuale precum paracetamol și ibuprofen, cât și tratamente speciale.

Telefoanele și bateriile externe

Recomandări Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

Chiar dacă majoritatea oamenilor își iau telefonul când părăsesc mașina, bateriile externe rămân adesea uitate în interior. În condiții de caniculă, acestea pot deveni periculoase.

„Nu am avut personal probleme cu bateriile externe, dar în căldură extremă pot ‘exploda. E bine să le păstrezi într-un loc ferit de soare, cum fac eu, în geanta de cameră, în portbagaj”, a spus expertul.

Valurile de căldură transformă mașina într-un cuptor, iar obiectele banale pot deveni surse de pericol. Recomandarea este clară: scoateți din mașină tot ce poate fi afectat de temperaturi extreme și depozitați aceste lucruri într-un loc răcoros și ferit de soare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE