Acum, Emil Gânj a fost inclus pe lista celor mai căutați fugari ai Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol). Pe site-ul instituției, românul apare ca fiind un infractor periculos, care a comis o crimă și vătămări corporale grave.

Familia tinerei ucise crede că Emil Gânj nu va fi prins și se teme de el

Fotografia lui este pe site-ul Europol, alături de mandatul european de arestare.

„Popularizarea la scară mai mare și anume pe site-ul Europol, secțiunea Most Wanted, constituie tocmai un demers pentru a spori gradul de siguranță nu doar din țara noastră, nu doar pe teritoriul României, ci pe întreg teritoriul UE”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Recompensa de 5.000 de euro, despre care ziarul Libertatea a scris încă din iulie, rămâne valabilă pentru informații care duc la capturarea suspectului.

„Nu cred că o să mai fie prins, ne așteptăm să se întoarcă înapoi și să ne mai distrugă pe careva (…)”, și-a exprimat temerile mama victimei, Puşa Jimba.

Bărbatul căutat este cunoscut ca o persoană violentă, are dosare de violenţă în familie şi a făcut închisoare pentru omor, fiind eliberat în urmă cu peste cinci ani, înainte de termen. El a fost condamnat pentru că a omorât un bărbat.

Acum, Emil Gânj este suspectat că şi-a ucis fosta concubină, în vârstă de 23 de ani, şi a dat foc casei în care se afla cadavrul acesteia.

Căutările continuă, anchetatorii cred că Emil Gânj ar fi putut să plece din țară

În Mureș, căutările continuă, deși nu la aceeași scară ca în primele zile după crimă. Anchetatorii consideră posibil ca Gânj să fi părăsit țara.

„Avem granița Schengen, adică există această libertate de mișcare și sigur putea să plece din țară oricând. Nu trebuie excluse nici celelalte două variante, și anume să fie decedat între timp sau să fie în continuare în România și să se ascundă foarte bine”, spune Mihai Zlat, vicepreședintele sindicatului SNPPC.

În iulie 2025, Emil Gânj a fost acuzat de uciderea Andei Gyurka, concubina sa în vârstă de 23 de ani, și de incendierea casei acesteia. Bărbatul era căutat de peste un an pentru acte de violență împotriva tinerei.

O anchetă internă este în desfășurare la IPJ Mureș, investigând de ce un mandat de arestare anterior pe numele lui Gânj nu a fost implementat la timp în sistemul Poliției Române.

