Într-o perioadă agitată a anului, când gospodinele aleargă de colo-colo după gogonele, castraveți și varză pentru murături, Piața Obor se transformă în două săli mari de spectacole.

Celebra hală de pește este locul în care forfota este la ordinea zilei încă de la primele ore ale dimineții, un spațiu unde oamenii cumpără mai întâi după aspectul strălucitor al peștelui din galantar.

Comercianții își ocupă tarabele și pun în mișcare lăzile uriașe pline cu pește proaspăt, adus pentru un weekend cu marfă de calitate.

Vânzătorii din Obor strigă prețurile ca-n serialele de pe History

Mii de kilograme de pește iau drumul Bucureștiului săptămână de săptămână, pentru ca vânzătorii din Obor să strige prețurile ca-n serialele cu depozite de pe History Channel.

Glumesc cu clienții vechi și își așteaptă, cu răbdare și zâmbet, cumpărătorii de weekend.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.

„Am venit la șase dimineața și hala de pește era aproape plină. Tarabagii au ajuns de cu noapte, cu ochii cârpiți de somn, să descarce lăzile cu pește adus din toate colțurile țării”, spune nea Fane.

Are în plan să execute rapid o saramură de crap proaspăt. Și are noroc: îl găsește din prima, și asta pentru că hala din Obor e o lume care nu doarme niciodată. „Ăsta-i meseriaș!”, spune fericit.

Comenzi de pește la foc automat: „Dați-mi un șalău, fac un grătar de moare lumea”

Pe tarabe, peștii strălucesc în lumina neoanelor ca niște bijuterii reci. Crapul și carasul de Dunăre, știuca din Deltă, șalăul românesc, plătica și zarganul, toate sunt la mare căutare. Nu lipsesc trufandalele!

Stavridul, hamsia, calamarul, sardina, tonul, caracatița, toate sunt aduse din Grecia. Nu sunt pentru buzunarul oricui, dar tentația e mare, iar privirile pofticioase spun totul.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.
Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori. Foto: Libertatea

Peste tot se aud zgomote de gheață sfărâmată proaspăt și aruncată peste peștii de pe tarabe, scâncete de cântare și conversații scurte între oameni care știu exact ce vor.

„Dați-mi un șalău, fac un grătar de moare lumea!”, „Păstrăvul ăsta arată de mare artă?!” ori „Bagă repede trei rondele de novac!” sunt replicile care animă atmosfera.

„Avem crap proaspăt, doamnă, uitați-l, sare singur din ladă!”

Pe mesele de inox, peștii sunt delicatesa principală, iar lumina albă a neoanelor dă senzația că ești undeva într-o poveste acvatică.

„Avem crap proaspăt, doamnă, uitați-l, sare singur din ladă!”, glumește un vânzător cu șorțul ud și mâinile roșii de frig. Crapul se vinde cu 48 de lei kilogramul, iar lumea e încântată că-i proaspăt și că încă mișcă.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.
Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori. Foto: Libertatea

În spatele lui, o femeie cu halat albastru aruncă în vitrină bucăți de somn și plătică, în timp ce un client curios întreabă: „Da ăsta e de baltă sau de Dunăre?”.

„De Dunăre, șefu, n-a văzut crescătorie în viața lui!”, vine replica imediat. Banii „sar” din buzunare la fiecare tarabă, doar că aici nu există negociere ca-n piața de legume.

Prețul șocant din Piața Obor: icrele de știucă, 700 de lei/kilogramul!

Morunul e cel mai scump, la 86 de lei/kilogramul, știuca e la 29, iar șalăul de Dunăre costă 38 de lei.
Chefalul e la 23 de lei, iar șalăul prins cu noaptea cap se cumpără cu 68 de lei. Plătica e 15 lei, zarganul se dă cu 48, iar hamsia cu 22 de lei.

Iar pentru cine vrea preparate din Mediterană trebuie să bage adânc mâna în buzunar. Sau să aibă „cașcaval” pe card. Există POS-uri cam peste tot.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.
Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori. Foto: Libertatea

Caracatița e 130 de lei/kilogramul, rapanele se vând cu 90, calamarul cu 60, iar stavridul cu 24. Bibanul grecesc costă 58 de lei, dorada 62, iar somonul e 75.

Prețul care dă toate calculele peste cap este pentru icrele de știucă: 700 de lei/kilogram! Cele de crap sunt la 120 de lei, iar icrele de somon se vând în Obor cu 600 de lei.

„E scump, domle, dar o dată pe lună ne facem și noi pofta”

Clienții vin și pleacă în valuri, ca marea. Unii vin pentru peștele proaspăt pe care-l găsesc mereu în Piața Obor, alții pentru un festin de weekend.

Unii doar să se uite, să miroasă aerul de mare care umple hala.

E clar că, pentru câteva clipe, în mijlocul Bucureștiului agitat, pare că te-ai mutat la malul apei, printre povești, oameni și pește proaspăt cât vezi cu ochii.

Aproape la fiecare minut se aude, dintr-un colț al halei tapetată cu faianță albă, un „E scump, domle, dar o dată pe lună ne facem și noi pofta”.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.
Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori. Foto: Libertatea

Discuții aprinse printre tarabe și prietenii de zeci de ani

Hala forfotește continuu. Cântarele piuie odată cu apăsarea tastelor, iar două doamne discută aprins despre cum se gătește cel mai bine scrumbia.

„Cu mămăligă, nu cu cartofi fierți cu pătrunjel!”, iar un domn intervine râzând: „Cu mujdei să-ți usture până-n suflet! Ha, ha, ha!”.

Și chiar dacă prețurile se mai schimbă de la o săptămână la alta, iar viața e tot mai scumpă, aici, în hala de pește din Obor, ceva rămâne la fel.

Spiritul viu al pieței, glasul vânzătorilor și gustul autentic al unei tradiții care încă rezistă la rece! Pește proaspăt pentru toate buzunarele și multe zâmbete.

Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori.
Hala de pește din Piața Obor oferă zeci de sortimente pentru doritori. Foto: Libertatea

Românii consumă de patru ori mai puțin pește decât europenii

Potrivit datelor Eurostat, un român consumă în medie 7–8 kilograme de pește pe an, de aproape patru ori mai puțin decât media europeană, care depășește 24 kg/an.

Portugalia este una dintre țările cu cel mai mare consum de pește, având aproximativ 76 kg/locuitor/an.

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research în 2023 a relevat că doar 25% dintre români consumă săptămânal pește, în timp ce 71% preferă carnea de pui și 58% carnea de porc.

De asemenea, doar 23% dintre europeni mai cumpără pește cel puțin o dată pe săptămână, în scădere cu 4 puncte procentuale. În același timp, ponderea celor care nu consumă niciodată pește a crescut la 15%.

Alte știri

