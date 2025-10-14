Când ieși de la metrou spre hala mare, drumul este plin de comercianți care vând tot felul de produse din plase mari de rafie. Nu lipsesc bișnițarii cu țigări aduse de peste graniță sau oamenii amărâți care mai vând câte ceva din casă, ca să mai câștige niște lei în plus.

A început „bătălia” murăturilor pentru iarnă

Dar adevăratul haos se află în exteriorul halei mari, unde zeci de tarabe sunt pline cu varză, gogoșari, castraveți, conopidă și gogonele.

Cum ploaia ultimelor zile a fost pusă „pe pauză”, a fost suficient timp pentru ca gospodinele și soții acestora să umple aleile pieței.

Oameni înfofoliți, cu sacoșe de rafie și cărucioare vechi, au venit sâmbătă în piață cu același gând: să pună murături, ca pe vremuri! De aici începe o adevărată „bătălie” între comercianții șmecheri și cumpărători.

„Ce să mai lăsăm din preț, că nu mai rămâne nimic pentru noi?”

Comercianți șmecheri? Da, da! Nea Doru vine zilnic în Obor, locuiește la două blocuri distanță și i-a prins pe vânzătorii din târg cum măresc prețurile de vineri peste weekend.

„Păi ce, ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri, domnule! Bine, nici nu sunt producători sută la sută. Le cumpără și ei și le aduc aici. Roșiile joi dimineață erau 4 lei, acum le dă cu 10 aceeași cucoană. Păi, noi suntem idioți?”, spune dezamăgit.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Aleile sunt pline de oameni, tarabele la fel, marfă cât cuprinde pentru toată lumea. Bani să fie! Varza pentru murături e 2,99 de lei la domnul Nelu, care se laudă că-i „de la Dâmbovița”.

Gogonelele sunt de la 3 lei până la 4,5 lei pe kilogram, iar dacă vrei, poți să alegi câte una, câte alta sau să iei 20 de lei sacul.

„Motorina s-a scumpit, curentul la fel. Ce să mai lăsăm din preț, că nu mai rămâne nimic pentru noi?”, spune domnul din Buzău, aflat în spatele tarabei.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

„Totul e scump, plus că e chinuială să pui murăturile”

Oborul e plin de oameni în vârstă, cu ochii pe sacoșele altora și mâna pe portofel. Pentru mulți dintre ei, pusul murăturilor e mai mult decât o tradiție: e o obligație moștenită din generație în generație.

Dar parcă prețurile de anul acesta i-au speriat serios pe pensionarii care altădată luau cu asalt Oborul pentru oferte, târguială și prețuri mai mici, ca să le ajungă banii și pentru alte lucruri.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

„Anul trecut am pus trei butoaie. Acum pun doar unul. Ți-e milă să renunți, dar nu mai poți ține pasul. Totul e scump, și nici vremea nu ne mai ajută. Plus că e chinuială să pui murăturile. Chiar dacă stau colo, peste drum, la intersecție, tot e greu să car cu plasa câte 5-6 verze…”, intervine o altă doamnă.

Castraveții pentru borcan sunt 9-10 lei pe kilogram, iar gogoșarii se vând astăzi cu 7 lei. „De la Brăila suntem, gogoșari de câmp, foarte buni, gustoși, luați de gustați”, își face reclamă comerciantul.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Peste tot, unde te uiți, tone de legume de sezon, adunate de pe câmpurile României. „Domle, murăturile-s sfinte. Dacă nu le pui la timp, iarna n-ai ce mânca. Și să vezi, peste o lună, când se vând gata făcute, o să fie și mai scump borcanul!”, spun vânzătorii.

„Hreanul crește singur în pământ, băgați-vă mințile-n cap…”

Dar prețul șoc al zilei în Piața Obor e al hreanului: 40 de lei pe majoritatea tarabelor. Mai găsești pe ici, pe colo, și cu 35 de lei, dar nu e mare și sănătos.

„Hreanul 40 de lei?! Rasolul de porc e la 14, am înnebunit?! Crește singur în pământ, băgați-vă mințile-n cap…”, este concluzia amară a unei zile petrecute printre tarabele cu varză, gogoșari, castraveți, conopidă și gogonele din Piața Obor, București.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Așadar, la mijloc de octombrie, Piața Obor din București se transformă într-un adevărat tărâm al murăturilor.

Gospodine, pensionari și comercianți se întrec între tarabe pline cu varză, gogoșari, castraveți și hrean scump, într-o agitație care combină tradiția cu prețurile care cresc de la zi la zi.

