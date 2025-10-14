Când ieși de la metrou spre hala mare, drumul este plin de comercianți care vând tot felul de produse din plase mari de rafie. Nu lipsesc bișnițarii cu țigări aduse de peste graniță sau oamenii amărâți care mai vând câte ceva din casă, ca să mai câștige niște lei în plus.

A început „bătălia” murăturilor pentru iarnă

Dar adevăratul haos se află în exteriorul halei mari, unde zeci de tarabe sunt pline cu varză, gogoșari, castraveți, conopidă și gogonele.

Cum ploaia ultimelor zile a fost pusă „pe pauză”, a fost suficient timp pentru ca gospodinele și soții acestora să umple aleile pieței.

Oameni înfofoliți, cu sacoșe de rafie și cărucioare vechi, au venit sâmbătă în piață cu același gând: să pună murături, ca pe vremuri! De aici începe o adevărată „bătălie” între comercianții șmecheri și cumpărători.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: LibertateaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

„Ce să mai lăsăm din preț, că nu mai rămâne nimic pentru noi?”

„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”
Recomandări
„Regele” eutanasierilor din Moldova. Cum să încasezi milioane de euro din prins și omorât câini: „Cineva trebuie să facă și treaba murdară”

Comercianți șmecheri? Da, da! Nea Doru vine zilnic în Obor, locuiește la două blocuri distanță și i-a prins pe vânzătorii din târg cum măresc prețurile de vineri peste weekend.

„Păi ce, ai văzut țăran prost?! Ăștia sunt șmecheri, domnule! Bine, nici nu sunt producători sută la sută. Le cumpără și ei și le aduc aici. Roșiile joi dimineață erau 4 lei, acum le dă cu 10 aceeași cucoană. Păi, noi suntem idioți?”, spune dezamăgit.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea
Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Aleile sunt pline de oameni, tarabele la fel, marfă cât cuprinde pentru toată lumea. Bani să fie! Varza pentru murături e 2,99 de lei la domnul Nelu, care se laudă că-i „de la Dâmbovița”.

Gogonelele sunt de la 3 lei până la 4,5 lei pe kilogram, iar dacă vrei, poți să alegi câte una, câte alta sau să iei 20 de lei sacul.

„Motorina s-a scumpit, curentul la fel. Ce să mai lăsăm din preț, că nu mai rămâne nimic pentru noi?”, spune domnul din Buzău, aflat în spatele tarabei.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea
Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

„Totul e scump, plus că e chinuială să pui murăturile”

Oborul e plin de oameni în vârstă, cu ochii pe sacoșele altora și mâna pe portofel. Pentru mulți dintre ei, pusul murăturilor e mai mult decât o tradiție: e o obligație moștenită din generație în generație.

Dar parcă prețurile de anul acesta i-au speriat serios pe pensionarii care altădată luau cu asalt Oborul pentru oferte, târguială și prețuri mai mici, ca să le ajungă banii și pentru alte lucruri.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea
Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

„Anul trecut am pus trei butoaie. Acum pun doar unul. Ți-e milă să renunți, dar nu mai poți ține pasul. Totul e scump, și nici vremea nu ne mai ajută. Plus că e chinuială să pui murăturile. Chiar dacă stau colo, peste drum, la intersecție, tot e greu să car cu plasa câte 5-6 verze…”, intervine o altă doamnă.

Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori
Recomandări
Românii sărăcesc: măririle de TVA și taxele au fost transferate de la magazine direct la consumatori

Castraveții pentru borcan sunt 9-10 lei pe kilogram, iar gogoșarii se vând astăzi cu 7 lei. „De la Brăila suntem, gogoșari de câmp, foarte buni, gustoși, luați de gustați”, își face reclamă comerciantul.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea
Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Peste tot, unde te uiți, tone de legume de sezon, adunate de pe câmpurile României. „Domle, murăturile-s sfinte. Dacă nu le pui la timp, iarna n-ai ce mânca. Și să vezi, peste o lună, când se vând gata făcute, o să fie și mai scump borcanul!”, spun vânzătorii.

„Hreanul crește singur în pământ, băgați-vă mințile-n cap…”

Dar prețul șoc al zilei în Piața Obor e al hreanului: 40 de lei pe majoritatea tarabelor. Mai găsești pe ici, pe colo, și cu 35 de lei, dar nu e mare și sănătos.

„Hreanul 40 de lei?! Rasolul de porc e la 14, am înnebunit?! Crește singur în pământ, băgați-vă mințile-n cap…”, este concluzia amară a unei zile petrecute printre tarabele cu varză, gogoșari, castraveți, conopidă și gogonele din Piața Obor, București.

Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea
Piața Obor din București. Oamenii au luat cu asalt piața pentru a-și pregăti murăturile de iarnă. Foto: Libertatea

Așadar, la mijloc de octombrie, Piața Obor din București se transformă într-un adevărat tărâm al murăturilor.

Gospodine, pensionari și comercianți se întrec între tarabe pline cu varză, gogoșari, castraveți și hrean scump, într-o agitație care combină tradiția cu prețurile care cresc de la zi la zi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Unica.ro
Soțul ei își dorea 6 copii și ar fi refuzat operația salvatoare! Detalii tulburătoare ies la iveală în cazul tinerei care a murit la scurt timp după ce a născut, la o clinică privată din Constanța
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
GSP.RO
Influencerița cu peste 800.000 de urmăritori vrea să-și micșoreze sânii, dar portarul de 36 de ani n-o lasă
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
GSP.RO
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
Parteneri
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
Libertateapentrufemei.ro
Foștii soți Camelia și Dan Șucu s-au reunit la botezul nepoatei. Vedete, lux și eleganță. Cum s-au îmbrăcat cele patru doamne Șucu, soțiile și fiicele milionarului
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple
Tvmania.ro
Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

Alte știri

TVA-ul pentru consumul casnic de apă potabilă ar putea fi eliminat, dar există o limită
Știri România 10:29
TVA-ul pentru consumul casnic de apă potabilă ar putea fi eliminat, dar există o limită
Când se încălzește vremea. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Știri România 10:07
Când se încălzește vremea. ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Parteneri
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Fanatik.ro
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut al treilea copil și a dezvăluit prima imagine cu bebelușul: „Am reușit…”
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Unica.ro
„Actrița cu cei mai frumoși sâni din lume”, Emily Ratajkowski, s-a pozat aproape goală, în baie, iar fotografiile au stârnit discuții aprinse / FOTO
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Asia Express 13 octombrie 2025. Olga Barcari și Karmen Simion au câștigat jocul de amuletă și Jokerul
Stiri Mondene 10:24
Asia Express 13 octombrie 2025. Olga Barcari și Karmen Simion au câștigat jocul de amuletă și Jokerul
Alin Oprea s-a împăcat cu cei doi copii. Relația lor se rupsese din cauza divorțului: „Nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul”
Stiri Mondene 09:45
Alin Oprea s-a împăcat cu cei doi copii. Relația lor se rupsese din cauza divorțului: „Nu schimbă trecutul, dar vindecă prezentul”
Parteneri
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
TVMania.ro
Transformare radicală! Cum arăta Gina Pistol înainte să devină vedetă de televiziune și să cucerească inimile românilor
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
ObservatorNews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Libertateapentrufemei.ro
Calina și Catinca, ironii și replici dure după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Suntem o familie, nu trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți”
Parteneri
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
GSP.ro
Găselnița lui Mircea Lucescu a ANULAT 24 de milioane de euro! » Dar jucătorul riscă să fie scos din echipa României
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
GSP.ro
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
Parteneri
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Mediafax.ro
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
StirileKanalD.ro
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
Redactia.ro
Drama din viața eroului naționalei din meciul cu Austria. Prin ce momente cumplite a trecut Ghiță
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe
KanalD.ro
MAREA ABSENTĂ de la înmormântarea Marinelei Chelaru! Este vorba de cea mai apropiată persoană din viața regretatei actrițe

Politic

Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Politică 09:09
Ilie Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea privind pensiile magistraţilor va pica la CCR, spune Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Exclusiv
Politică 13 oct.
Mirabela Grădinaru, apariție neașteptată la Guvern. Ce a făcut partenera lui Nicușor Dan în Palatul Victoria
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Fanatik.ro
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită