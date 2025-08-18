Elevii află azi rezultatele la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

La această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați – din promoţiile anterioare). Aceștia au susținut examenul integral sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate, potrivit edu.ro.

Este cel mai mic număr de candidați înscriși din promoțiile trecute și curentă din ultimii 20 de ani. În 2024 au fost 33.974 de candidați, în 2022 au fost 34.823, iar în anul 2004 – 33.724.

Unde și la ce oră sunt publicate rezultatele la BAC 2025, sesiunea de toamnă

Elevii care au dat bacalaureatul 2025 în sesiunea de toamnă pot vedea notele de la examenele de bacalaureat la avizierele liceelor în care au dat examenul și pe site-ul Ministerului Educației, unde vor fi publicate azi, 18 august, până la ora 12.00. Absolvenții de liceu vor afla primele rezultate la Bac 2025, sesiunea de toamnă până la ora 12.00.

Acest lucru înseamnă că cei care au participat la a doua sesiune de Bac din acest an vor afla în cursul dimineții cum s-au descurcat la probele scrise pe care le-au susținut la limba și literatura română, matematică sau istorie și la proba la alegere în funcție de profilul urmat.

Cum afli notele la BAC 2025 după codul unic

Pentru a se respecta legea privind protecția datelor personale, rezultatele la examenul de bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, vor fi anonimizate. Anonimizarea rezultatelor se face pe baza unui cod unic atribuit fiecărui elev la prima probă scrisă de la bacalaureat.

Codul unic este de forma JJ0000, unde primele litere reprezintă indicativul județului în care se dă examenul. Candidații vor folosi codul unic în momentul în care vor să-și identifice notele afișate la avizierele liceelor și notele afișate pe site-ul edu.ro.

Cum se depun contestaţiile la BAC 2025, sesiunea de toamnă

După afișarea rezultatelor la Bac 2025, sesiunea de toamnă, absolvenții nemulțumiți de notele obținute, pot face azi contestație. Candidații care depun contestații completează și semnează o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica nota inițială prin creștere sau descreștere, după caz. Rezultele finale vor fi afișate pe 26 august.

Ministerul Educației reaminteşte că pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise(media notelor obținute la probele scrise).

Candidații care nu promovează examenul de bacalaureat 2025 în sesiunea de toamnă se pot înscrie în sesiunile examenului de Bac 2026.

Vizualizarea propriei lucrări după afișarea rezultatelor inițiale

O schimbare importantă în ceea ce privește modul de desfășurare a examenului de bacalaureat 2025 este că elevii care susțin examenul pot solicita vizualizarea lucrării imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a depune contestațiile. ”Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, se arată în ordinul de ministru.





Rata de promovare la BAC 2025

După evaluarea contestațiilor, în sesiunea de vară a Bacalaureat 2025, rata de promovare a fost de 78,2%. Comparativ cu procentele din sesiunile iunie – iulie din ultimii doi ani (75% – 2023 și 75,2% – 2022), se remarcă un progres de 3%, a anunțat Ministerul Educaţiei.

Astfel, după soluționarea contestațiilor depuse (51.373), 101.725 de candidați au promovat bacalaureatul 2025, cu 2.354 de candidați mai mult față de rezultatele inițiale (99.371 de candidați). Au fost declarați respinși 28.213 candidați.

Cei mai mulți candidați (18.852 – toate promoțiile) au obținut medii între 9 și 9,49, iar 59 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10.

După evaluarea contestațiilor, în sesiunea de vară a Bacalaureat 2025, rata de promovare a examenului a fost de 76,5% în urma soluționării contestațiilor, potrivit dosarului de presă publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Este vorba de o creștere cu 2,2 puncte procentuale față de rezultatele inițiale, publicate pe 20 iunie.

Rata de promovare este cu 1,7 puncte procentuale mai mică decât anul trecut, când 78,2% dintre candidați au fost declarați reușiți. Este, deci, al doilea cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

De precizat, doar 104.758 de candidați au fost prezenți la cele trei probe ale examenului. Este cel mai mic număr al participanților la Bac din ultimii 12 ani. Anul trecut au fost prezenți 130.040 de elevi, iar în 2023- 125.352.

După contestații, 2.287 de candidați respinși inițial au promovat Bacalaureatul. În total, 80.092 de candidați au obținut cel puțin media 6.00 la cele trei probe scrise. Anul trecut 97.073 de candidați promovaseră.

