Românul și-a cerut iertare printr-o scrisoare

Incidentul a avut loc în august 2025, într-o farmacie din Piazzetta Santo Stefano, în Belluno, un oraș din regiunea Veneto, Italia. Atunci, un român de 46 de ani a intrat în unitate și, sub amenințarea unui cuțit, l-a obligat pe farmacist să îi dea mai multe analgezice.

Procesul se desfășoară în procedură simplificată la Tribunalul din Belluno și, conform jurnaliștilor din Peninsulă, românul riscă până la 12 ani de închisoare, luând în calcul circumstanțele agravante. Avocatul din oficiu, Luciano Perco, a solicitat instanței reținerea circumstanțelor atenuante, subliniind că prejudiciul a fost redus, în valoare de aproximativ 30 de euro, iar clientul său și-a cerut scuze printr-o scrisoare adresată farmacistului.

Client luat ostatic în timpul jafului

Potrivit rechizitoriului, în momentul comiterii faptei, românul ispășea o pedeapsă în regim semideschis la închisoarea din Belluno.

După ce a intrat în farmacie, a scos un cuțit și l-a constrâns pe angajat să îi înmâneze analgezicele. La scurt timp, însă, a intrat și un client, care a devenit la rândul său ostatic.

Cei doi au fost ținuți sub amenințare mai multe minute.

S-a deghizat în farmacist, ca să scape de polițiști

Farmacistul a reușit să sune la numărul de urgență 112, alertând carabinierii și, văzându-se încolțit, bărbatul a încercat să fugă.

Pentru a evita să fie prins, românul a îmbrăcat un halat de farmacist, în speranța că va trece neobservat. Militarii au reușit însă să îl identifice rapid și să îl încătușeze.

Cuțitul folosit a fost pus sub sechestru, iar bărbatul a fost dus la închisoarea Baldenich, unde mai fusese încarcerat anterior. Bărbatul are antecedente pentru furt, rezistență față de autorități, loviri, vătămare corporală și amenințare.

În acest caz, el este acuzat de jaf calificat și sechestrare de persoane.

Potrivit apărării, fapta ar fi fost determinată de nevoia de a procura medicamentele respective.

Procurorul Marta Tollardo a cerut o pedeapsă de 3 ani de închisoare, însă judecătorul a amânat pronunțarea sentinței pentru luna martie.

