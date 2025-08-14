Românul, care ispăşea o pedeapsă în regim semideschis, l-a amenințat pe farmacist și i-a cerut analgezice. Situația s-a agravat când un client a intrat în farmacie, ambii fiind ținuți captivi sub amenințarea cuțitului.

Profitând de un moment de neatenție al agresorului, farmacistul a reușit să contacteze numărul de urgență 112 și să anunțe carabinierii, care au ajuns rapid la fața locului.

La vederea patrulei în uniformă, bărbatul a încercat să inducă în eroare forțele de ordine pentru a evita controlul, îmbrăcând un halat de farmacist. A fost însă recunoscut, arestat și dus la sediul poliției.

Cuțitul a fost confiscat, iar după verificări, bărbatul a fost transferat în închisoare, conform dispoziției autorității judiciare.

De asemenea, un român se afla în timpul unei vacanțe în Italia, când a fost depistat și arestat de carabinieri. Bărbatul în vârstă de 49 de ani, căutat internațional din 2014, a fost reținut de unitatea de investigații a Comandamentului Provincial din Cagliari în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile judiciare din România.



